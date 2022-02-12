ЕС и США отказались от планов отключить Россию от SWIFT в случае ее вторжения в Украину – Reuters

Предполагается, что санкции будут нацелены на крупные российские банки, в частности – на поддерживаемые государством ВТБ и “Сбербанк”, и на контроль за экспортом компонентов, производимых Россией для технологического и оружейного секторов. Кроме этого, ограничительные меры могут быть введены против конкретных российских олигархов, сообщили источники агентства.

ВТБ и “Сбербанк” уже находятся под секторальными санкциями Минфина США. Новые санкции могут ввести против них еще больше ограничений.

Три источника сообщили Reuters, что полное отключение России от SWIFT не рассматривался активно после того, как ряд европейских стран выступили с возражениями. Также европейские кредиторы выразили обеспокоенность тем, что такие меры позволят России не погашать кредиты на миллиарды долларов.

Агентство Bloomberg сообщало 8 февраля, что некоторые страны ЕС выступают против отключения России от SWIFT.

Контекст:

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможны.

В марте 2021 года спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в мировой политике “обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада”, поэтому российские власти не исключают вариант отключения России от SWIFT.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что в России есть база для создания аналога системы SWIFT.

1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил введением против РФ санкций, “от которых США раньше воздерживались”, в случае новой агрессии против Украины. Среди возможных санкций американские СМИ, в частности CNN, называют отключение России от SWIFT. В Госдепе США подтвердили, что рассматривают такую возможность.

В Европарламенте заявляли, что “ЕС должен быть готов использовать свое влияние и призвать к отключению России от платежной системы SWIFT”, еще в сентябре. 16 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой призвал в следующем пакете санкций отключить РФ от системы SWIFT в случае новой агрессии против Украины.

Немецкое издание Handelsblatt 17 января 2022 года сообщало со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, что США и ЕС передумали отключать российские банки от SWIFT, но готовят другие экономические санкции против крупных финучреждений РФ (источники Reuters в Белом доме опровергали это). В Белом доме заявили, что США не отказываются от идеи отключить РФ от SWIFT в случае ее дальнейшего вторжения в Украину.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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