“Друзья, любовники и большая ужасная вещь”. 52-летний Мэттью Перри выпустил мемуары

“Так много было написано обо мне в прошлом, и я подумал, что пришло время людям услышать все от меня. Я дожил до того, чтобы рассказать эту историю, хотя временами казалось, что не смогу этого сделать”, – написал актер в публикации.

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Публикация от Matthew Perry (@mattyperry4)

Контекст:

Мэттью Перри родился 19 августа 1969 года в Уильямстауне (штат Массачусетс, США). Актер также известен по ролям в таких фильмах, как “Поспешишь – людей насмешишь”, “Девять ярдов” и “Папе снова 17”.

Перри – первый из шести актеров сериала “Друзья”, кто выпустил мемуары. Актер анонсировал, что в книге он расскажет о жизни на площадке ситкома и впервые раскроет подробности своей борьбы с алкогольной зависимостью.

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