Биохимик Чорухлу: Человеческий организм может “заржаветь”

Турецкий врач Айшегюль Чорухлу, занимающийся вопросами, которые связаны с антивозрастной медициной и биохимией, пояснил о том, что человеческий организм может окисляться на клеточном уровне по причине химических процессов, на которые влияет кислород.

В первую очередь, так называемое «ржавление» зависит от старения и ошибок в образе жизни, таких как курение, употребление алкоголя и нездоровое питание. Все эти процессы напрямую влияют на окисление клеток организма.

Самым действенным решением этого вопроса является насыщение человеческого организма антиоксидантами. Это молекулы, которые могут как воспроизводиться внутри самого организма, так и попадать извне. Поэтому Чорухлу порекомендовал разнообразить рацион определёнными продуктами.

Наиболее насыщенными антиоксидантами, являются сырые растительные продукты, такие как овощи и фрукты.

Источник: inosmi.ru