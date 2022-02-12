Правда, Трамп впадал в экстаз, засоряя унитаз?

Думаете, вы уже всё поняли про демократию «страны №1»? Как бы не так! Американцы многажды доказывали, что их фантазия по части очернительства собственных президентов не знает границ. Причем как выигравших выборы, так и проигравших.

А поскольку Байден со всеми его чудачествами и так на виду, то пора вытащить на свет божий его несколько подзабытого противника. Тем более что новая предвыборная гонка в США уже не за горами и тамошние «креативщики», приступив к сбору слухов, сплетен и прочих фейков, обвиняют Трампа в не менее шокирующих привычках. Дескать, в пору своего «правления» тот умудрился засорить туалет Белого дома, «выбрасывая мусор». Нет-нет, не шкурки от апельсинов или огрызки яблок, а огромную кучу документов.

На новостном веб-сайте Axios источником информации о забитом унитазе указана книга Мэгги Хаберман под названием Confidence Man, что можно перевести простым словом «жулик». Якобы официальные лица забрали 15 коробок с президентскими документами из резиденции Трампа во Флориде, когда тот покинул свой пост.

Спекуляции по поводу пропавших без вести документов Мар-а-Лаго спровоцировали потенциальные юридические проблемы в связи с потенциальной заявкой Трампа на переизбрание в 2024 году. Не отправив их в Национальный архив, бывший президент нарушил Закон о президентских записях. Эти пропавшие документы могут создать проблемы для предвыборной кампании Трампа.

Понятно, 45-й президент США принялся опровергать эти обвинения, назвав их «фейковыми новостями» от своих бывших сотрудников. Вроде бы те самые соратники Трампа сообщали, что время от времени обнаруживали бумаги, блокирующие его уголок задумчивости, и делали вывод, что президент рвал бумаги и пытался их смыть.

В сообщениях The Independent также говорится, что сотрудникам Белого дома часто приходилось собирать фрагменты разорванных документов и склеивать их. Бывший помощник Трампа Омароса Маниголт Ньюман утверждает, что видела, как тот ел документы в Овальном кабинете.

Предполагаемый засоритель унитаза опубликовал заявление, в котором говорится:

«Кроме того, еще одна фейковая история о том, что я смыл в унитаз Белого дома бумаги и документы, категорически не соответствует действительным фактам и выдумана репортером просто для того, чтобы привлечь внимание общественности».

Источники информации и картинок: dailystar.co.uk, twitter.com

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