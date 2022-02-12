Путину должно понравиться — Türkiye Gazetesi подвела итоги недели жарких переговоров в Москве, Пекине, Киеве и Вашингтоне

Дипломатические контакты в Пекине, Москве, Вашингтоне и Киеве в течение последней недели, а также их последствия представляют картину, которая должна понравиться Владимиру Путину. Как пишет Türkiye Gazetesi, реакция западных лидеров на происходящее говорит о том, что давление на Москву снижается, что не может не радовать российского президента.



AP

На этой неделе прошли несколько жарких дипломатических переговоров, и хотя в международных отношениях расчёт прибылей и убытков невозможен с помощью классических коммерческих методов, можно сказать, что Владимир Путин остался в выигрыше. Как пишет Türkiye Gazetesi, главные новости пришли из Пекина, где российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин сделали фотографию, подтверждающую и укрепляющую их решимость сотрудничать и объединить силы против США и НАТО.

В совместном заявлении по итогам переговоров два лидера подтвердили, что они выступают против расширения НАТО, и заявили о необходимости отказаться от идеологии холодной войны. Российская сторона заявила, что Тайвань является частью Китая и РФ выступает против его независимости в какой бы то ни было форме. В свою очередь китайская сторона сказала о поддержке выдвинутых Россией предложений по формированию долгосрочных, юридически обязательных гарантий безопасности.

Также, продолжает автор статьи, между сторонами было подписано новое соглашение по нефти и природному газу, которое даёт РФ возможность компенсировать гигантским китайским рынком возможные потери на европейском. И это происходит в тот момент, когда Джо Байден в целях экономического подавления РФ пытается заставить Германию окончательно закрыть «Северный поток — 2».

«К тому же, когда Китай испытывает серьёзные проблемы с энергоснабжением… И почему бы Путину действительно не сказать: «Наши отношения беспрецедентны», — пишет автор материала.

Таким образом, пишет он, фотография, сделанная в Пекине, была такой, какую Джо Байден совсем не хотел видеть. Более того, тот факт, что канцлер Шольц повторил в Белом доме позицию Германии, которая ранее была передана Вашингтону, должно быть, весьма обеспокоил Байдена.

Президент Франции Макрон, в свою очередь, заявил, что получил то, что ожидал от своего визита в Москву, поскольку работа «нормандского формата» — это вопрос, который Макрон больше всего старается держать на повестке дня. С другой стороны, Макрон, который перед визитом в Москву заявил о необходимости проявить понимание относительно гарантий безопасности, которые РФ требует от Запада, в Киеве обратил внимание на проведение контактов в рамках «Минска». И примечательно, что госсекретарь США Блинкен также указал на Украину в этом же контексте и отметил, что при соответствующей последовательности шагов можно добиться прогресса в соответствии с Минскими соглашениями.

«Это очень важный момент! В то время как Байден настаивает на дискурсе, который фактически разжигает эскалацию кризиса, Блинкен в некотором смысле делает шаг назад. Точно так же шаг назад сделал и официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Прайс, несмотря на свои предыдущие заявления, вдруг начал отрицать: «Мы никогда не говорили о неминуемости вторжения на Украину», — пишет Türkiye Gazetesi.

Как заключает издание, происходят поистине интересные события. РФ неоднократно заявляла, что не слышит от Запада реакции на свои озабоченности в сфере национальной безопасности, однако от США и НАТО РФ наконец пришёл письменный ответ. Что это значит и как на это отреагирует РФ — покажет время, однако Москва, которая вначале во многом повысила накал, скорее всего, будет настаивать на формуле, предусматривающей ограничение развёртывания войск НАТО, достижение нового соглашения относительно систем вооружений и официальный отказ от членства Украины в альянсе.

«События, происходившие до сих пор, и особенно дипломатические контакты в Пекине, Москве, Вашингтоне и Киеве в течение последней недели, а также последствия этого движения представляют картину, которая должна понравиться Путину», — заключает автор материала.