Что делать с картой, которую получили по почте?

12.02.2022, 11:08, Детали

Теги: Бизнес, Работа

– Мужу банк почтой прислал банковскую карту. Она нам не нужна. Что с ней делать? Никаких бумаг мы не подписывали, – Анна К., Ярославль.

Отвечает юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

– Если вам прислали карту без вашего согласия, то её нужно вернуть банку. Действительно выявлены факты, когда некоторые банки рассылают клиентам кредитки, которые можно активировать по звонку.

То есть „подписью“ по кредитному договору банк признает телефонный звонок гражданина об активации карты. Эта практика противоречит законодательству и опасна для заемщиков – есть вероятность, что карта попадет в руки мошенников, которые активируют карту и спишут всю сумму кредитного лимита. При этом долг будет числиться за человеком, на которого эта карта оформлена.

Кредитный договор и любые изменения его условий должны быть подписаны собственноручной подписью или её электронным аналогом. Использование других способов подтверждения согласия человека с условиями договора недопустимо.

Для того чтобы Банк России мог эффективно устранять подобные нарушения, мы просим своевременно сообщать о таких фактах по телефону горячей линии 8-800-300-30-00 или в интернет приемную на нашем сайте cbr.ru.