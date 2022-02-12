Экс-депутат Рады Мураев о “подставе” Макрона Зеленским: Он хотел гарантий

Президент Украины Владимир Зеленский отказался гарантировать мирное решение ситуации на Донбассе, чем публично “подставил” приехавшего к нему на встречу президента Франции Эмманюэля Макрона. Таким мнением поделился бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев в эфире одного из местных телеканалов.

По словам Мураев, в ходе переговоров в Киеве Макрон предложил Зеленскому “уникальный” способ ускорить выполнение Минских соглашений и ожидал от коллеги соответствующих шагов, однако в ходе пресс-конференции по итогам саммита глава украинского государства проигнорировал эту тему. Бывший парламентарий уверен, что французский лидер “хотел получить гарантии” отказа Украины от военных действий.

Евгений Мураев обратил особое внимание на позу, в которой находился Эмманюэль Макрон по завершении переговоров. Экс-депутат считает, что тот буквально всем своим видом дал понять, что ждет от Зеленского заявлений о гарантиях, но их не последовало.

Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Владимир Зеленский не получал от Макрона каких-либо конкретных предложений и планов, а лишь поделился своими идеями и видением ситуации.