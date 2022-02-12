 

Экс-депутат Рады Мураев о “подставе” Макрона Зеленским: Он хотел гарантий

12.02.2022, 11:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Украины Владимир Зеленский отказался гарантировать мирное решение ситуации на Донбассе, чем публично “подставил” приехавшего к нему на встречу президента Франции Эмманюэля Макрона. Таким мнением поделился бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев в эфире одного из местных телеканалов.

По словам Мураев, в ходе переговоров в Киеве Макрон предложил Зеленскому “уникальный” способ ускорить выполнение Минских соглашений и ожидал от коллеги соответствующих шагов, однако в ходе пресс-конференции по итогам саммита глава украинского государства проигнорировал эту тему. Бывший парламентарий уверен, что французский лидер “хотел получить гарантии” отказа Украины от военных действий.

Евгений Мураев обратил особое внимание на позу, в которой находился Эмманюэль Макрон по завершении переговоров. Экс-депутат считает, что тот буквально всем своим видом дал понять, что ждет от Зеленского заявлений о гарантиях, но их не последовало.

Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Владимир Зеленский не получал от Макрона каких-либо конкретных предложений и планов, а лишь поделился своими идеями и видением ситуации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Мнение: Дворец под Геленджиком принадлежит Явлинскому?

16.10 / Мнение: Лица мирного протеста

24.12 / Косы, челка и волны. Какие прически из 70-х актуальны в наши дни

09.11 / НЛО над военными базами Пентагона

29.11 / “Поступил подло”: Вадима Казаченко возмутили слова директора Ротару о его нищете

23.11 / Тимати и Анастасия Решетова снова спровоцировали слухи о воссоединении

11.08 / Мнение: Тупик Лукашенко

10.09 / Мечты о диктатуре. Что будет после выборов?

22.05 / Если сода и лимон не помогают: действенные способы очистки ванны и душа

05.01 / Названа главная ошибка при вакцинации россиян от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика