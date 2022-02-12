 

Звезда “Тихого Дона” Зинаида Кириенко умерла в больнице

12.02.2022, 11:02, Разное
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Легендарная российская актриса, народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась в Москве. На момент смерти ей было 88 лет.

Как сообщили в Союзе кинематографистов России, Кириенко ушла из жизни в ночь с пятницы на субботу, 12 февраля. Последние дни своей жизни звезда отечественного кинематографа провела в больнице: двумя днями ранее у нее был выявлен омикрон-штамм коронавирусной инфекции COVID-19, после чего актриса была госпитализирована. Тем не менее, официальная причина смерти знаменитости пока не называется.

Накануне СМИ писали, что у Зинаиды Кириенко произошел геморрагический инсульт, в результате чего ее тело частично парализовало. Врачи оценивали состояние артистки как крайне тяжелое: ситуация осложнялась тем, что ранее она боролась с раком поджелудочной железы.

О дате и месте проведения гражданской панихиды по легендарной артистке будет объявлено позднее.

Напомним, что Зинаида Кириенко играла в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а также в Театре-студии киноактера. Актриса сыграла ключевые роли в таких культовых кинокартинах, как “Тихий дон”, “Судьба человека”, “Казаки”, а также “Поэма о море” и “Лекарство от страха”.



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