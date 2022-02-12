Блинкен заявил о намерении провести переговоры с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в субботу, 12 февраля, планирует провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Блинкен заявил, что в субботу поговорит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.

Накануне Блинкен решил использовать пресс-конференцию после встречи в Мельбурне с партнерами из Австралии, Индии и Японии, чтобы выступить с новыми нападками на Россию.

Вместе с тем стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.

Появились сообщения о том, что российские дипломаты тоже покидают Украину.

До этого президент США Джо Байден заявил, что РФ 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.

Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что РФ якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.