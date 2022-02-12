Стала известна дата внеочередных выборов президента Туркмении

Внеочередные выборы президента Туркмении состоятся 12 марта 2022 года, сообщил помощник председателя туркменского ЦИК Безирген Караев.

Караев сообщил, что «в соответствии с поручениями президента Туркменистана, Центризбирком страны начал подготовку к внеочередным президентским выборам, которые состоятся 12 марта», передает РИА «Новости».

Накануне на внеочередном заседании верхней палаты парламента Халк Маслахаты (Народного Совета), президент республики Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что необходимо давать дорогу к управлению государством молодым руководителям.

Туркменские СМИ сообщили, что «в данной связи председателю Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов было поручено начать соответствующую работу согласно Конституции и законодательству Туркменистана».

Президентом может быть избран житель страны, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживающий и работающий в Туркменистане.

Президент избирается на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги. Последний раз выборы президента Туркмении состоялись в 2017 году. По закону следующие выборы должны были пройти в 2024 году.