 

Стала известна дата внеочередных выборов президента Туркмении

12.02.2022, 11:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Внеочередные выборы президента Туркмении состоятся 12 марта 2022 года, сообщил помощник председателя туркменского ЦИК Безирген Караев.

Караев сообщил, что «в соответствии с поручениями президента Туркменистана, Центризбирком страны начал подготовку к внеочередным президентским выборам, которые состоятся 12 марта», передает РИА «Новости».

Накануне на внеочередном заседании верхней палаты парламента Халк Маслахаты (Народного Совета), президент республики Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что необходимо давать дорогу к управлению государством молодым руководителям.

Туркменские СМИ сообщили, что «в данной связи председателю Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов было поручено начать соответствующую работу согласно Конституции и законодательству Туркменистана».

Президентом может быть избран житель страны, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживающий и работающий в Туркменистане.

Президент избирается на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги. Последний раз выборы президента Туркмении состоялись в 2017 году. По закону следующие выборы должны были пройти в 2024 году.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / Венедиктова: Есть ли производства в отношении Медведчука и его соратников о финансировании терроризма? Есть

02.08 / Мнения: Интернет-травли ведут к украинизации общества

13.10 / Ярославский заявил, что аэропорт в Днепре реально построить к концу 2022 года

15.09 / ВАДА задумалась об исключении марихуаны из списка запрещенных препаратов

02.03 / В прошлом году «Лаборатория Касперского» заблокировала 80 млн попыток краж личных данных

11.08 / В Украине создали профсоюз работников музыкальной индустрии

07.08 / С поезда Мурманск – Адлер госпитализировали 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию

14.10 / Sky News – норвежские правоохранители расценивают нападение с луком в Конгсберге как теракт

02.01 / Пьяный ведущий CNN в прямом эфире обругал мэра Нью-Йорка

30.07 / Иран получил партию российской вакцины «Спутник V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика