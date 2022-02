Сладкий Валентин: 12 лучших десертов ко Дню всех влюбленных

Кондитерская “Кафе Пушкинъ”

Роскошные пирожные-сердечки из знаменитой кондитерской можно заказать на ее сайте. Причем, по вашему велению и хотению, к даме сердца с подарком готов приехать не только обычный курьер. Представляете, какое впечатление произведет выдающийся тенор или баритон одного из ведущих московских театров, который доставит любимой праздничный десерт! Сладкие подарки в сопровождении оперных арий оцениваются в 10 000 рублей, плюс стоимость самого десерта.

А через Dellos Delivery можно заказать более традиционный подарок – украшенные цветами наборы с воздушными макарони, трюфелями ручной работы и свежими ягодами.

Пирожное Heart For Two Пирожное Pop It, Sweet Heart

Плавучий ресторан “Erwin. Река”

Даже без нынешней оттепели эта комфортабельная яхта отправилась бы в круиз по Москве-реке, разбивая неуверенный февральский лед. Можно совершить романтичное путешествие Валентиновым днем, в 15:30, а можно в 20:00 устроить ужин на воде, под живой саксофон. Вечером влюбленные, забронировавшие стол, получат в подарок вкуснейший десерт из пары муссовых сердец, возлежащих на голубой меренге.

Ресторан “Восход”

Сердечко и золотой ключик к нему – неизменные символы любви. Подобрать ключ к любимому сердцу в прямом смысле можно, попробовав этот десерт. На полумесяце с декором из ягод, миндальных лепестков и пюре из манго и маракуйи расположилось алое муссовое сердечко. Очень инстаграмные замочек и ключик прилагаются.

Ресторан “Жажда крови”

Этот десерт предназначен для настоящих оригиналов! Кондитерское ателье Cake Buro специально для мясного ресторана создало сердце в натуральную, человеческую величину и по виду совершенно идентичное оригиналу. Выглядит смело и даже завораживающе, так что не экспериментируйте с заказом, если не уверены в своей даме. Внутри сердца спрятаны медовый и карамельный бисквиты, пропитанные сливочным ликером, крем из шоколада и сгущенки, а также немного чернослива.

Семейные рестораны “Урюк”

Тут, в отличие от предыдущего экстрима, будет все очень празднично, торжественно и в стиле Дня святого Валентина – с лепестками роз и бриллиантами. Бренд-шеф Алексей Подлесных разработал особый праздничный десерт “Инь-Ян” (970 р.) – два миндальных бисквита с кокосовой пропиткой в белом и черном шоколаде. Вид эффектный, но шоу-подача впечатляет еще больше: красная роза, сухой лед, немного волшебства – и блюдо с десертом усыпано лепестками!

А подвеска с бриллиантом достанется тем влюбленным парам, чей счет 14 февраля превысит 10 000 рублей. И для дамы это, конечно же, окажется еще одним приятным сюрпризом.

Ресторан Sixty

62-ой этаж башни “Федерация” – идеальная высота для признания в любви. Один из самых высоких в столице ресторанов предложит в качестве комплимента каждой паре десерты и коктейли. Макарон с фисташковым кремом, ежевикой, лепестком розы и соусом из черной смородины декорирован шоколадными шариками и красной смородиной. С ним хорошо сочетается украшенный “поцелуйчиком” сгроппино – итальянский коктейль родом из Венеции, самого романтичного города после Парижа. Легкий и сбалансированный, он освежает ноткой лимонного сорбета, а пузырьками просекко создают настроение праздника.



Эклерные “Клер”

Специализированные кондитерские “Клер” доводят простые вкусы до совершенства. Ко Дню всех влюбленных была создана лимитированная коллекция десертов, в основе которой лежит маракуйя – фрукт страсти. Для влюбленной пары предназначен тарт “Будь со мной” с маракуйей, манго и шоколадом – его предполагается съесть на двоих. А украшенные шоколадными сердечками эклеры “Любовь” с малиной и брусникой – отличный подарок в дополнение к букету. Как настоящая валентинка в коробочке.

Тарт для двоих “Будь со мной” Набор ягодных эклеров “Любовь”

Пекарни Paul

До 14 февраля здесь можно попробовать два особенных десерта ручной работы — нежнейшее пирожное “Бейлис” и декорированную клубникой “Анну Павлову”. По легенде, всемирно известный десерт Pavlova был создан почти сто лет назад шеф-поваром ресторана одной из новозеландских гостиниц для знаменитой балерины, гастролировавшей по Австралии и Новой Зеландии. По версии Paul, в “Анну Павлову” входят ванильная меренга, крем “Тропезьен“ на основе заварного крема с добавлением сливок, свежая клубника и клубничное желе.

Рестораны “Кофемания”

Еще один непременный символ страсти и любви – сердце, пронзенное стрелой. Шеф-кондитер Елена Железнякова до отказа наполнила малиной соблазнительное пирожное “Выбираю тебя”: на малиновом бисквите лежит начинка из малинового кули и шелкового малинового суфле, а прячутся они под тонким слоем малиновой глазури. Золотая стрела тоже съедобная, так как сделана из шоколада. Десерт будет представлен на витринах до 19 февраля, в это же время его можно заказать с доставкой.