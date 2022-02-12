 

Мендель рассказала о предложении сняться для Playboy и о желании президента попасть на обложку Men’s Health

12.02.2022, 10:48, Новости дня
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“В прошлом году, к моему удивлению, мне предложили место на одной из 12 обложек Playboy. В поддержку этого решения сыграла моя беседа с моим бывшим начальником, президентом Украины летом 2021 года – довольно непринужденный обед, на котором мы обсуждали возможности работы с международными СМИ. Затем Владимир Зеленский попросил меня поговорить с журналом Men’s Health о том, чтобы он попал на обложку”, – написала она в публикации.

Мендель подчеркнула, что представители Playboy пообещали, что для съемки обнажать тело ей не придется.

“Я подумала: если президент страны хочет осуществить свою мечту обычного человека, попав на обложку одного из крупных мужских журналов, то почему его бывший пресс-секретарь не может появиться на обложке другого? Но, видимо, карты легли не так: этим желанием Зеленского мы больше не занимались, а мне так и не хватило смелости сделать обложку Playboy”, – добавила Мендель в статье.

Контекст:

В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек). 9 июля 2021 года президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее пост телеведущего Сергея Никифорова.

Playboy – эротический журнал для мужчин, издающийся в США с 1953 года, был основан Хью Хефнером. В разное время на обложках издания появлялись американские актрисы и модели Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Памела Андерсон, Синди Кроуфорд. Хью Хефнер скончался 27 сентября 2017 года на 92-м году жизни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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