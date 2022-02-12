Послы стран ЕС согласовали выделение Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи

“Это означает, что предложение может быть ускорено в Европейском парламенте с целью принятия текста как можно скорее. [Макрофинансовая помощь должна] оказать оперативную поддержку в ситуации острого кризиса и укрепить устойчивость Украины”, – говорится в сообщении.

Решение должен принять Европейский парламент и утвердить Европейский совет, затем оно вступит в силу.

“Нынешняя геополитическая напряженность оказывает пагубное влияние на экономическую и финансовую стабильность Украины. Постоянные угрозы безопасности уже вызвали значительный отток капитала. Украина теряет доступ к международным рынкам капитала из-за повышенной геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию”, – говорится в сообщении.

Министр экономики, финансов и восстановления Франции Бруно Ле Мер заявил, что ЕС поддерживает Украину, в том числе и в экономическом плане.

В пресс-службе отметили, что экстренная макрофинансовая помощь рассчитана на 12 месяцев и будет состоять из двух выплат.

“Выделение первого транша, при наличии предварительных политических условий и удовлетворительной реализации программы Международного валютного фонда, произойдет вскоре после утверждения этого предложения, после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании по конкретным мерам структурной политики и должно быть согласовано между Европейской комиссией от имени ЕС и Украины”, – говорится в сообщении.

Выплата второго транша будет связана с “постоянным удовлетворительным выполнением как программы МВФ, так и мер политики, согласованных в Меморандуме о взаимопонимании”.

“Меморандум о взаимопонимании, лежащий в основе этой операции по оказанию экстренной макрофинансовой помощи, скорее всего, будет сосредоточен на ограниченном числе осуществимых краткосрочных мер политики в наиболее неотложных приоритетных областях, таких как укрепление экономической устойчивости и стабильности, управление и верховенство закона, а также энергетика”, – сообщили в ЕС.

Контекст:

Украина в 2014–2021 годах получила от ЕС €5,01 млрд кредитной помощи в рамках реализации пяти программ макрофинансовой помощи, сообщал Минфин.

В апреле 2020 года Еврокомиссия решила выделить Украине €1,2 млрд финансовой помощи, “чтобы помочь справиться с экономическими последствиями пандемии коронавируса”. Первый транш в размере €600 млн Украина получила в декабре 2020 года, второй – в октябре 2021 года. Это была пятая по счету программа макрофинансовой помощи Украине от ЕС.

Киев рассчитывал договориться о шестой программе макрофинансовой помощи Европейского союза в первой половине 2022 года, сообщала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

24 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новую программу макрофинансовой помощи Украине в объеме €1,2 млрд. 1 февраля это решение утвердила Еврокомиссия.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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