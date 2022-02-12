“Ни один наш телеканал не пострадал”. Зеленский ввел в действие санкции СНБО против канала “Наш”

Указ вступает в действие со дня его опубликования.

“Ни один действительно наш, украинский, телеканал не пострадал”, – написал Зеленский в Telegram, комментируя решение СНБО о санкциях.

Согласно приложению к указу, санкции вводятся сроком на пять лет против компаний “Наша Прага”, “Наш 24”, “Наш 365” и Demosena Investments Ltd (юридический адрес на Кипре).

В рамках введенных ограничений предусмотрены блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановка лицензий, запрещение пользования радиочастотным ресурсом Украины, ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей и другие меры.

Контекст:

Телеканал “Наш”, созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, теперь уже бывший народный депутат Украины Евгений Мураев запустил в ноябре 2018 года. Название телеканала созвучно с названием партии “Наши”, которую Мураев возглавил в сентябре того же года.

Официальным владельцем телеканала числился отец Евгения Мураева Владимир Мураев, который умер в конце 2020-го. По данным KHARKIV Today, сейчас конечный бенефициар канала – мать политика Ольга Мураева. Она также является бенефициаром ООО “Наша Прага” (логотип Maxxi TV), свидетельствуют данные Opendatabot.

Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки. Летом 2021 года Мураев заявил, что передает управление телеканалом “Наш” коллективу.

27 января 2022 года стало известно, что Служба безопасности Украины готовит документы для наложения санкций на телеканал “Наш”.

Ограничительные меры в отношении телеканала были введены на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины, состоявшегося 11 февраля в Харькове. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что санкции против структур, причастных к телеканалу “Наш”, введены сроком на пять лет. Вечером того же дня канал пропал из телеэфира, хотя в YouTube трансляция продолжается.

Мураев считает, что оснований для введения санкций против его канала у СНБО не было. Он также утверждает, что владелец канала – украинская компания, “ни одного иностранного агента, ни резидента не было в контрагентах телеканала”.

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