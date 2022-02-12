 

Владимир Кошевой поделился воспоминаниями о Евгении Брик

12.02.2022, 10:32, Разное
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10 февраля скоропостижно ушла из жизни известная российская артистка Евгения Брик, ей было сорок лет. Эта новость стала большой неожиданностью, как для поклонников, так и для коллег актрисы. Владимир Кошевой в интервью поделился воспоминаниями о работе с коллегой.
Брик и Кошевой снимались вместе в киноленте «Одесса», где сыграли супружескую пару. По словам артиста, Евгения была очень светлым и добрым человеком, замечательной актрисой, ее очень любила камера. При этом она имела крепкий стержень. Именно ее сила воли помогала артистке долгое время бороться с болезнью, которую Брик не афишировала.

Режиссером фильма «Одесса» является Валерий Тодоровский, супруг Евгении Брик. Также, Кошевой в интервью вспоминал, что на съемках часто присутствовала ее дочь Зоя. По словам актера, это была замечательная семья. Ему очень больно осознавать, что такого светлого человека, как Евгения Брик, больше нет, пишет портал iReactor.



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