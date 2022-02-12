Похудевшая на 16 кг Максакова похвасталась фигурой у бассейна

Известная оперная певица, бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова пообщалась с поклонниками в Instagram, а запись видео разместила на своей странице. При этом многие обратили внимание на то, как похорошела артистка в последнее время.

По словам певицы, ранее она села на диету, которая помогла ей похудеть на 16 кг. “Хочу продемонстрировать достижение своего интервального голодания“, – пояснила Максакова и покрасовалась перед камерой возле бассейна.

Знаменитость отметила, что во время диеты она отказалась от завтрака и теперь ест через каждые 20 часов. Основной прием пищи приходится на ужин. Утром в меню артистки – черный кофе без сахара. Сейчас звезда весит 67 килограммов, но на этом завершать диету не собирается.



Изображение взято с: Instagram @mariamaksakova

В подписи к видео знаменитость сообщила, что записывала ролик в Карпатах.



Изображение взято с: Instagram @mariamaksakova

“Невозможная секси”, “Просто королева”, “Шикарна, как всегда”, “Было бы побольше таких, как Вы – мир стал бы лучше”, – пишут поклонники в комментариях.

Источник: www.instagram.com