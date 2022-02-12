Нападение России на «житницу Европы» грозит миру рекордными ценами на зерно

Военное столкновение РФ и Украины может привести к рекордному росту цен на зерновые культуры и дефициту продовольствия, пишет Focus. По оценкам экспертов, мировой рынок не досчитается 16 миллионов тонн пшеницы. Покупателям стоит готовиться к подорожанию макарон, муки и, соответственно, всех хлебобулочных изделий, но, по оценкам Аграрно-промышленного союза ФРГ, немцы должны справиться с дефицитом.



AP

Конфликт между Россией и Украиной обостряется, пишет Focus. И на фоне этого растут цены на пшеницу и другие зерновые культуры. Если же ситуация продолжит усугубляться, это грозит Германии рекордными ценами на зерно и дефицитом продовольствия, отмечает автор статьи Стефан Грос-Лобкович.

Украину не случайно называют «житницей Европы», продолжает немецкое издание. Синий и жёлтый цвета на её флаге символизируют плодородность её земель. Акры, дающие самый большой урожай, находятся именно в этой стране. Ещё во времена Российской империи, а позже и при Советском Союзе она славилась своей пшеницей, кукурузой и ячменём.

На Украине много земель, пригодных для сельского хозяйства. К тому же почва чрезвычайно богата питательными веществами, и она даёт хороший урожай даже в плохие годы. Более того, 30% европейского чернозёма находятся на Украине. Им покрыто 56% страны. В сфере экспорта зерновых культур страна «играет в высшей лиге». В 2019-м она заняла восьмое место в списке главных стран-экспортёров. До этого даже занимала пятую позицию. В одном только 2021 году Киев заработал на вывозе зерна $12,3 млрд.

Теперь же покупатели опасаются, что российско-украинский конфликт приведёт к стремительному росту цен. Стоимость пшеницы увеличилась уже сейчас и составляет €263,50 за тонну, хотя ещё в 2017-м её продавали за €175. Наряду с напряжённой ситуацией на востоке Украины этому также поспособствовали инфляция и подорожание газа с нефтью, отмечает автор.

Эксперты предостерегают, что военное столкновение между Москвой и Киевом приведёт к дефициту продовольствия. Мировой рынок может не досчитаться 16 миллионов тонн пшеницы, поставляемых из РФ и Украины, в связи с чем возможны перебои с поставками. Покупателям стоит готовиться к подорожанию макарон, муки и, соответственно, всех хлебобулочных изделий.

Но по оценкам Аграрно-промышленного союза Германии, в том, что касается пшеницы, немцы смогут обеспечить себя сами. Наряду с Францией ФРГ — это один из ведущих производителей этой зерновой культуры в Западной Европе. Как и на Украине, в стране есть так называемые житницы, где хранится зерно. В 2020-м Берлин занимал восьмое место в списке лидеров по экспорту пшеницы и ему принадлежали 4,7% мирового рынка.

Германия способна составить конкуренцию и самой Украине в борьбе за покупателей в Африке и на Ближнем Востоке, где рост населения и суровые климатические условия продолжают подогревать спрос на зерно. Немцам можно также не опасаться дефицита ячменя, картофеля и свеклы, впрочем, граждане ФРГ остаются зависимыми от импорта многих продуктов питания, заключает Focus.