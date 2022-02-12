Умерла актриса Зинаида Кириенко

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12.02.2022, 10:16, Новости дня
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Умерла народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, снявшаяся в экранизациях по произведениям Михаила Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека».

Ранее она попала в больницу с коронавирусом, умерла в возрасте 88 лет, сообщил представитель Союза кинематографистов России. О дате и месте похорон артистки пока не сообщалось. 

«Зинаида ушла из жизни сегодня ночью», – передает ТАСС со ссылкой на собеседника.

Кириенко родилась в Махачкале в 1933 году. В 1958 году окончила ВГИК, где училась на курсе Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Кириенко была однокурсницей Людмилы Гурченко и Натальи Фатеевой.

После учебы служила в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, а затем в Московском драматическом театре на Малой Бронной и в Театре-студии киноактера.

Кириенко снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Также выступала с сольными концертами как певица.

Имеет звание «Заслуженная артистка РСФСР», в 1977 году стала народной артисткой РСФСР за заслуги в области советского киноискусства. 



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