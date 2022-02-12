В Германии назвали способ решения разногласий НАТО и России

Разногласия между НАТО и Россией по поводу расширения альянса на восток можно решить дипломатически, ключом этого является полная реализация Минских соглашений, сообщил бывший министр обороны Германии, юрист и менеджер Франц Йозеф Юнг.

Юнг, который был министром обороны в 2005-2009 годах, заявил, что «решающим является нормандский формат, реализация Минских соглашений, с которыми согласился (президент РФ Владимир) Путин, с которыми согласился украинский президент (Петр Порошенко)», передает РИА «Новости».

Он отметил, что на одной из международных конференций, уже не будучи министром, спрашивал главу МИД Сергея Лаврова, «почему Россия не делает следующие шаги в этом (реализации Минских соглашений)».

«Лавров тогда ответил, что Украина, к сожалению, не делает это сама. Тут я должен признать его некоторую правоту. Но еще раз открытым текстом: мы должны реализовать Минские соглашения, при том как со стороны Украины, так и со стороны России. Тогда можно будет прийти к разумному дипломатическому решению», – считает экс-министр

По его словам, когда Минские соглашения будут реализованы, «тогда наши дипломатические усилия закончатся» и «мы придем к мирному и разумному решению».

Он напомнил, что в 2008 году, в год проведения Бухарестского саммита НАТО, американцы хотели совершить следующий шаг для вступления Украины в альянс – согласовать так называемый План действий по членству в НАТО (Membership action plan, MAP).

«Мы в федеральном правительстве (Германии) считали это неправильным. Мы выступили против этого и тогда это решение не было принято. И при этом именно из-за оглядки на ситуацию в России», – сообщил Юнг.

Отвечая на уточняющий вопрос, не останется ли тема расширения НАТО на восток на повестке дня и после такого гипотетического урегулирования, учитывая, что как минимум Грузия рассчитывает присоединиться к союзу, Юнг заявил, что «каждая страна сама решает (с кем вступать в союзы), но разумеется, нужно уметь видеть вещи глазами другого».

«Я все же думаю, что можно прийти к разумному решению так, что РФ не будет, так сказать, чувствовать угрозу себе. Я должен еще раз сказать: НАТО – это исключительно оборонительный союз, а не атакующий. Это важный пункт», – подчеркнул Юнг.

Отметим, что РФ неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.

Ранее Кремль уличил Киев в уклонении от исполнения обязательств по Минским соглашениям.

Как отметил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, «оптимизм президента Франции после визитов в Москву и Киев не оправдался. Европейцам и США невыгодно выполнение Минских соглашений».