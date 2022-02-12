Фигуристка Валиева с ошибкой откатала прогон короткой программы

С ошибкой на тройном акселе провела тренировочный прокат короткой программы на Олимпийских играх в Пекине российская фигуристка Камила Валиева.

Тренировка проходила на запасном льду Столичного дворца спорта. Также вышла на лед ее подруга по группе тренера Этери Тутберидзе Анна Щербакова.

На тренировки отсутствовала еще одна российская фигуристка Александра Трусова. Во время прогона Валиева зашла на аксель в три с половиной оборота, но упала. Затем она без ошибок исполнила каскады тройной флип – тройной тулуп и тройной лутц-тройной тулуп.

Короткая программы в женском одиночном катании состоится на Олимпийских играх 15 февраля. Глава пресс-службы Олимпийского комитета РФ (ОКР) Константин Выборнов сопроводил фигуристку после тренировки через микст-зону.

Напомним, в пятницу тренер Этери Тутберидзе и сама Валиева отказались общаться с прессой.

Во время прохода со льда в раздевалку через микст-зону фигуристке пришлось скрывать лицо капюшоном, проходя сквозь толпу журналистов. «Ты принимала допинг? Ты чиста?» – кричал ей вслед репортер Daily Mail. Кремль в связи с этим призвал Валиеву не скрывать лицо, «ходить гордо и побеждать».

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках РФ (ФФККР) Ольга Ермолина сообщила, что решение о допуске Валиевой будет принято до 18.00 12 февраля.

«Допустят или нет до участия в личном турнире решат сегодня до 23 по Пекину (18.00 мск). Решение по делу будут принимать долго. Не здесь и не сейчас», – сообщила Ермолина РИА «Новости».

Напомним, на Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения перенесли. Причиной этого, как сообщают СМИ, стали сомнения в допинг-тесте Валиевой.