Кайли Дженнер раскрыла имя новорожденного сына

24-летняя миллиардерша Кайли Дженнер, 2 февраля ставшая мамой во второй раз, сдержанно рассекречивает детали появления малыша на свет. В начале недели она опубликовала первый снимок новорожденного – черно-белое фото ручки, указав дату рождения ребенка и сделав намек на его пол – по эмоджи синего сердечка подписчики сделали вывод, что у сестры Ким Кардашьян родился мальчик. Сегодня Кайли раскрыла имя малыша. Мальчика назвали редким немецким именем, которое переводится как волчок.

Вульф Уэбстер, – написала Кайли в сдержанной сторис, сопроводив надпись сердечком.

Не смотря на то, что имя действительно редкое и, согласно порталу BabyCentre.com, занимает аж 1318 строчку в списке самых популярных имен, голливудские знаменитости нередко выбирают его для второго имени. Так, 13-летнего сына Лизы Бонет и Джейсона Момоа зовут Накоа Вулф. А Зои Дешанель и Джейкоб Печеник в 2017 году назвали своего малыша Чарли Вульфом.

Напомним, Кайли Дженнер подтвердила, что ждет второго ребенка, в начале сентября. Она опубликовала полутораминутное видео в Instagram, на котором показала реакцию своего партнера Трэвиса Скотта, дочери Сторми, Крис Дженнер и других родных на известие, поход на УЗИ, а также вечеринку в честь ее дня рождения, который был 10 августа. Также она поделилась первыми кадрами с округлившимся животом. Примечательно, что малыш появился на свет сразу после дня рождения первой дочки Кайли и Трэвиса. 1 февраля Сторми исполнилось 4 года.