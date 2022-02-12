Более 30 российских боевых кораблей начали учения со стрельбами в Черном море – минобороны РФ

Сообщается, что боевые корабли, катера и суда обеспечения флота в составе корабельных группировок вышли из пунктов постоянного базирования Севастополь и Новороссийск и прибыли в назначенные районы.

Учениями руководит командующий Черноморским флотом РФ адмирал Игорь Осипов.

Всего задействовано более 30 боевых кораблей разного класса из состава Черноморского и других российских флотов. Среди них – фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.

“Целью учения является оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил (войск) ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника”, – заявили в ведомстве.

По плану учений, корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям.

В сообщении отметили, что учения Черноморского флота РФ проводятся “в рамках подготовки к военно-морскому учению под общим руководством главнокомандующего военно-морским флотом”, которое охватит не только акватории морей, прилегающих к российской территории, но и “оперативно важные районы мирового океана”, и задействует свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения.

Контекст:

8 февраля Россия начала близ границ с Украиной сухопутные и морские маневры, отмечает “Русская служба BBC”. Учения проходят на 15 военных полигонах в восьми российских регионах, в оккупированных грузинских регионах Абхазия и Южная Осетия и в оккупированном Крыму. “Интерфакс” отмечал, что шесть десантных кораблей Балтийского и Северного флотов РФ отправились из Средиземного моря в Черное для участия в учениях.

9 февраля стало известно, что Россия из-за ракетных и артиллерийских стрельб перекроет значительные части акваторий Черного и Азовского морей и не оставит возможности прохода торговых судов.

Пресс-секретарь отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталья Гуменюк отметила, что перекрытие отдельных районов моря для военных учений стало практикой. “Что касается России, это практика классической гибридной войны, когда перекрывают крупные районы моря для проведения учений или занятий боевой подготовкой”, – отметила Гуменюк.

В командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины 10 февраля сообщили, что Россия объявила районы Азовского и Черного морей “опасными для плавания” на период с 13-го по 19 февраля “из-за учений”. “Военно-морские силы ВСУ готовы к развитию любых сценариев и провокаций, к защите страны по морскому направлению”, – добавили в командовании.

Министр обороны Украины Алексей Резников 10 февраля назвал перекрытие акваторий Азовского и Черного морей “для учений” “тактикой ползучей оккупации моря”.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.

10 февраля появилась информация, что Россия известила Украину об отмене перекрытия части акватории Азовского моря. Официально она пока не подтверждена.

Украина обратилась в ООН в связи с морскими действиями России.

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