10 исследователей НЛО, умерших странной смертью

Существует множество заговоров, связанных с НЛО, но некоторые из самых интригующих связаны с самими уфологами, а именно с их смертью.

10. Рон Раммель

Рон Раммель работал агентом разведки ВВС. В годы, предшествовавшие его смерти, он был издателем уфологического журнала Alien Digest. Некоторые из тем, обсуждавшихся в этом журнале, вращались вокруг идеи о том, что инопланетяне действительно уже давно присутствуют на Земле.

Раммель откуда-то получил информацию, что эти пришельцы имел долгосрочные планы по использованию людей в качестве источника пищи.

Многие в сообществе НЛО отвергли такие идеи, как слишком фантастические, но вскоре после этого – в августе 1993 года, Раммель умер. Его смерть выглядела как явное самоубийство, в котором он выстрелил себе в рот.

Однако вскоре появились сомнения. Улики включали в себя отсутствие крови на стволе пистолета и отпечатков пальцев Раммеля на рукоятке. Также выяснилось, что предсмертная записка была написана левшой, тогда как Раммель был правшой.

Все выглядело так, что Раммеля заставили замолчать, потому что он “слишком близко подобрался к истине»”.

9. Рон Джонсон

Рон Джонсон был одним из уфологов, что работали в организации MUFON – главном уфологическом сообществе США. В июне 1994 года он находился на собрании MUFON в Техасе, когда внезапно замертво рухнул на пол.

Официально у него был диагностирован инсульт, однако Джонсону было всего 43 года и он незадолго до этого прошел полное медицинское обследование, не выявившее у него никаких проблем с сосудами.

Для очевидцев его смерть выглядела особенно страшной, потому что перед тем как упасть, Джонсон вскрикнул от боли, а потом его лицо покраснело и из носа хлынула кровь. И некоторые из этих людей позже утверждали, что это вообще не было похоже на инсульт, а скорее являлось последствием отравления.

Более того, нашлись очевидцы, которые видели, что прямо перед тем как вскрикнуть и упасть, Джонсон отхлебнул из банки с газировкой, которую потом так и не нашли. Эти люди задавались вопросом, было ли что-то намазано на банку или добавлено в сам напиток, что могло вызвать такую ​​реакцию.

8. Джон Мерфи

Джон Мерфи не был непосредственным исследователем НЛО, а был радиожурналистом, который просто оказался в нужное время в Кексбурге в декабре 1965 года, когда произошел известный инцидент с вероятным крушением НЛО в этих местах.

Мерфи повезло по горячим следам взять интервью у множестве местных жителей и сделать фотографии предполагаемого места крушения НЛО. Увы, но эти доказательства были в конечном итоге конфискованы у него высокопоставленными правительственными чиновниками.

Несколько лет спустя в Калифорнии, в феврале 1969 года, Мерфи погиб в результате трагического ДТП и вскоре пошли слухи, что ДТП было подстроено намеренно.

7. Тони Додд

В 1990-х и начале 2000-х Тони Додд был одним из ведущих британских уфологов. Тот факт, что за плечами у него была долгая карьера полицейского детектива, только делал его гораздо более надежным в отношении расследуемых им инцидентов.

Он регулярно выступал на различных мероприятиях, посвященных НЛО, и расследовал некоторые из самых интригующих случаев появления НЛО и очевидных похищений инопланетянами в Великобритании с конца 1980-х до начала 2000-х годов.

Додд скончался в 2009 году от опухоли головного мозга. Учитывая, что он, согласно его собственным записям, неоднократно получал предупреждения избегать определенных стран из-за возможных покушений на его жизнь, а также прямые предупреждения от таинственного агента в Соединенных Штатах, многие задавались вопросом, не была ли опухоль каким-то образом “спровоцирована”. агентами темного агентства с передовыми технологиями.

К слову, сам Додд тоже неоднократно высказывал такие предположения до самой смерти.

6. Джон Мак

Джон Мак в 2004 году был насмерть сбит пьяным водителем в Лондоне и до сих пор его смерть считается очень подозрительной.

Мак был профессором Гарвардского университета, который однажды увлекся НЛО и начал изучать случаи похищения пришельцами. В Великобритании многие считают его одним из первых “академиков”. серьезно отнесшихся к уфологии.

По словам друзей Мака и его соратников, сама идея о том, что такой выдающийся человек вдруг стал жертвой совершенно случайного и внезапного наезда пьяным водителей, который не просто сбил его, но лишил жизни, выглядит маловероятной и они уверены, что все это не было лишь трагической случайностью.

5. Энн Ливингстон

Исследователь НЛО и член организации MUFON Энн Ливингстон умерла в 1994 году от быстродействующей и очень агрессивной формы рака яичников. Однако многие из ее коллег по MUFON и близкие друзья начали задаваться вопросом, могли ли ее многократное наблюдение НЛО и последующие встречи с “Людями в черном” быть связаны с ее трагической смертью.

В декабре 1992 года ее квартиру возле аэропорта О’Хара в Чикаго внезапно осветила серебристо-белая вспышка. Затем, всего через несколько часов, в ее квартиру прибыли несколько безликих сущностей, очень похожих на Людей в черном.

Через несколько мгновений после того, как увидела их, Энн потеряла сознание и она не знает, что произошло дальше. Когда она очнулась, никаких Людей в черном рядом уже не было и она выглядела невредимой. Однако вскоре у нее начались проблемы со здоровьем и у нее диагностировали рак.

4. Джим Кит

Смерть исследователя и писателя Джима Кита вполне могла быть результатом просто череды совпадений, однако они выглядели довольно странными.

Первым делом Кит участвовал в изучении работы Дэнни Касоларо (журналиста-расследователя, чья смерть также была подозрительной). В своей книге “Осьминог” утверждал, что заявления Касоларо о существовании группы “Осьминог” являются реальными. Эта теневая группа якобы контролирует многие мировые события.

Кит, на основе записей Касоларо, рассказывал, что некие правительственные силы проводят тесты на американцах, затаскивая их на подземную базу Дульсе в Нью-Мексико под видом похищения пришельцами и там накачивают новыми наркотиками.

В 2004 году Кит приехал на фестиваль и там упал со сцены, сломав большеберцовую кость и нуждаясь в экстренной операции. Он благополучно пережил операцию, но скончался вскоре после нее, так и не придя в сознание. Его официальной причиной смерти считается тромб в легком.

3. Джеймс Форрестол

В ночь на 22 мая 1949 года Джеймс Форрестол – самый первый министр обороны Соединенных Штатов, ушедший в отставку за несколько месяцев до этой даты, спрыгнул с 13-го этажа военно-морского госпиталя Бетесда в Мэриленде.

На момент смерти он лечился от депрессии в этом учреждении, но для некоторых, включая членов его собственной семьи, его смерть была далека от явного самоубийства.

Согласно официальной версии событий, Форрестола в последний раз видели, когда его проверял охранник в 1:45 ночи. Он читал в своей комнате. Затем говорят, что Форрестол немедленно вышел из комнаты и направился на кухню, где привязал веревку халата к ближайшей батарее, а другой конец на шее. Затем он выпрыгнул из окна. Веревка оборвалась, и он упал, разбившись насмерть.

Однако кое-что бросилось в глаза тем, кто ознакомился с этой официальной версией. Во-первых, веревка на его шее не была достаточно длинной, чтобы он мог дотянуться до окна от батареи. Более того, не было никаких доказательств того, что веревка когда-либо соприкасалась с батареей радиатора.

Еще более подозрительным оказался охранник, дежуривший в тот вечер. Он не был на объекте раньше и был доставлен в качестве замены в последнюю минуту. Он дал показания — как последний человек, видевший Форрестола живым, а затем куда-то пропал неведомо куда.

Однако наиболее тревожными уликами были царапины, обнаруженные на подоконнике, с которого, как утверждается, добровольно спрыгнул Форрестол. Это предполагало, что Форрестол был насильственно выброшен из окна, а затем отчаянно пытался зацепиться за уступ пальцами, прежде чем, наконец, упасть.

Что касается связи с НЛО, то некоторые утверждали, что как министр обороны США, Форрестол многое знал об инцидентах с НЛО и, возможно, был недоволен фактом их сокрытия, а может быть даже хотел обнародовать их.

К слову, в СССР считалось, что Форрестол сошел с ума, не выдержав политической истерики из-за предполагаемой угрозы вторжения “Советов” в США и потому выпрыгнул из окна.

2. Моррис К. Джессап

Одним из первых американских исследователей НЛО был Моррис К. Джессап, автор книги 1955 года “Дело в пользу НЛО”. Джессап не знал, что выпуск этой книги спровоцирует серию событий, которые приведут к его трагической смерти.

Сначала Джессап начал получать письма от таинственного джентльмена по имени Карл Аллен, который в том числе утверждал, что был причастен к легендарному Филадельфийскому эксперименту.

Эта переписка привлекла внимание ВМС США, которые подробно расспросили Джессапа об этом и его исследованиях НЛО в целом. После данной встречи Джессупу стали поступать странные телефонные звонки. Это заставило его быть гораздо более осторожным в своих исследованиях.

Затем, 19 апреля, он договорился с неким доктором Дж. Мэнсоном Валентайном о встрече на следующий день по поводу сделанного им “прорыва в расследовании”. Но Джессап так и не приехал на эту встречу. На следующий день его обнаружили мертвым в своей машине, из окна которого выходил шланг, ведущий к выхлопной трубе.

Некоторые считают, что самоубийство на самом деле было убийством. Возможно, одной из причин для подозрения были намокшие полотенца, обернутые вокруг шланга. Они не только не принадлежали Джессапу, но и поблизости не было источника воды, в котором он мог бы их намочить.

1. Фил Шнайдер

В начале 1990-х Фил Шнайдер начал серию публичных лекций, в которых утверждал, что работал на правительство США на различных подземных объектах. И именно во время этой работы он был очевидцем настоящей битвы между подземными пришельцами и работниками военной подземной базы под Дульсе в Нью-Мексико.

Он также утверждал, что получил травму во время этого сражения от инопланетного оружия, шрамы, которые он публично демонстрировал несколько раз.

Как вы можете себе представить, многие высмеивали утверждения Шнайдера, в том числе даже некоторые представители НЛО-сообщества. Другие, однако, полностью верили тому, что он говорил. Видео с его выступлениями до сих пор привлекают много внимания в Интернете.

Официально Шнайдер покончил с собой 17 января 1996 года. Его тело было обнаружено с куском гибкой проволоки, несколько раз обернутой вокруг шеи, что явно указывало на суицид. Но многие люди, в том числе некоторые члены его семьи, отвергли заявления о самоубийстве.