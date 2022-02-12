Сотни мертвых птиц замертво на землю в Мексике

В соцсетях распространилось видео, снятое камерой наблюдения.

На ней показано как большая стая птиц пролетает мимо дома и множество птиц внезапно падают вниз и остаются лежать на асфальте неподвижно.

Чуть позже появились новости о том, что это было снято 7 февраля 2022 года в мексиканском городке Сьюдад-Куаутемок в районе Альваро Обрегон, штат Чиуауа.

Сообщается, что после происшествия кто-то сразу же вызвал полицию и когда офицеры прибыли по адресу, то обнаружили на дороге возле линии домов сотни бездыханных птиц.

Все птицы принадлежат к одному виду – желтоголовым черным трупиалам (Xanthocephalus). Каждый год в это время данный вид мигрирует в Мексику из Канады, однако ранее ничего подобного с ними не замечалось.

Несмотря на то что с момента происшествия прошло уже несколько дней, причина внезапно резкой смерти птиц до сих пор не озвучена.

Вызванный на место инцидента местный ветеринар, предположил. что птицы могли погибнуть из-за “местного загрязнения”, низких температур или задеть электропровода.

Тем временем в соцсетях стала популярной теория, согласно которой на птиц могла повлиять мощная магнитная буря, которая наблюдалась как раз в эти дни.