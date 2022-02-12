Мнение: О последнем отсчёте… Нам осталось лишь 48 часов?

Пройдена ещё одна точка «невозврата». И вот…

Никто из них ещё не знал, что невидимая рука или чья-то злая воля, в сущности, уже разделила всех, или почти всех, на живых и мёртвых… ©

Советник президента #США по национальной безопасности Джейк Салливан практически подвёл итог многочисленным предупреждениям Белого дома и… не оставил миру почти ни единого шанса. «Горячая» #война может начаться…

…буквально в любой момент. Вероятно, в течение ближайших 48 часов. По его словам:

• #Россия сосредоточила на границе [с Украиной] более 100 тыс. военных

• У России теперь есть все силы для проведения масштабных военных действий

• Мы не говорим, что президент России Владимир #Путин принял окончательное решение

• Но по мере получения данных, у #США растёт уверенность в высокой вероятности начала [военных] действий со стороны РФ

• Один из вариантов тех действий, которые РФ может предпринять, — быстрое наступление на Киев

• Также возможны провокационные операции со стороны РФ, поскольку Россия ищет повод, чтобы оправдать вторжение в Украину

• Российское вторжение в Украину, скорее всего, начнётся с воздушной атаки

• Ждём контактов Байдена и Путина по телефону

Вот так. Не больше, но и не меньше. И вот это — самое грозное предупреждение Вашингтона за последние недели «эскалации». Да, пожалуй, и за всё время российско-украинского кризиса. А дополнительным аргументом, что всё серьёзно, выступили рекомендации властей Израиля, Великобритании, Южной Кореи, Нидерландов и Японии своим гражданам «срочно покинуть» Украину. Днём ранее с таким предупреждением выступил американский президент Джо #Байден.

Тем временем западные СМИ словно состязаются в мрачных прогнозах. Bloomberg со ссылкой на источники в Киеве сообщил, что предполагаемое «вторжение» России на Украину может начаться 15 февраля. Der Spiegel, в свою очередь, со ссылкой на источники среди дипломатов и военных, знакомых с ходом засекреченных брифингов США, пишет о возможном начале военных действий 16 февраля.

На этом фоне рубль улетел вниз к доллару.

Инвесторы реально запаниковали. Их не успокаивают «разъяснения» российского МИД, что РФ тут — белая и пушистая, а войну стремятся развязать «англосаксы». И твит лица российской дипломатии, Марии Захаровой —

«Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы – излюбленный метод решения собственных проблем. Каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей»

— пропал втуне.

Действительно ли всё настолько плохо?

Смягчают остроту ситуации два момента. Во-первых, и #Кремль, и Белый дом почти одновременно анонсировали некий разговор Путина с Байденом в эту субботу, 12 февраля. Пусть и по инициативе американской стороны. То есть, какой-то шанс «договориться» ещё есть.

Во-вторых, даже если допустить, что вся российская #власть дружно сошла с ума вслед за Верховным, и даже у военных, которым, собственно и «кровь проливать», нет ни тени сомнения, ни инстинкта самосохранения, война не начинается в пять секунд. Ведь те самые 100 тыс. российских солдат не столько сосредоточены в оперативной близости от приграничной полосы, сколько рассредоточены в огромной зоне на удалении до 300 км от границы. Под Ельней (280 км до «рубежа атаки»). В Погоново (250 км). Под Богучаром и Клинцами (50 км). В Валуйках (25 км). Так, для сведения, если расстояние в 25 км батальонно-тактическая группа преодолеет за 1,5-2 часа, то на 280 км потребуется уже не менее суток. Это огромное время для современной войны.

Так что не надо попыток «залезть в голову Путина». Достаточно проанализировать спутниковые снимки из-под Ельни и Воронежа, благо места предполагаемой концентрации военной техники как бы известны. И увидеть, сколько автомашин, БМП и танков остались на месте (если остались), а сколько — покинули его. Также интересно было бы узнать от «лучшей в мире разведки», сколько бомбардировщиков, истребителей и штурмовиков за последнее время передислоцированы откуда-нибудь из-под Иркутска и Красноярска, скажем, в Миллерово? Наблюдается ли выходящая за рамки российско-белорусских учений концентрация техники ВКС РФ на аэродромах в Барановичах, Лунинце, Лиде и Мачулищах (о том, что в Беларусь переброшено по эскадрилье Су-35С и Су-25СМ, дополнительно сообщать не нужно)? Передвинулись ли куда-то в Ростов-на-Дону и Белгород дивизионы ЗРК С-300 и С-400, призванные прикрывать «силы вторжения» от украинских ВВС (про один дивизион С-400 из 8 установок в Беларуси тоже можно не докладывать, автор в курсе)? Развёрнуты ли в приграничных российских и белорусских городах и посёлках военно-полевые госпитали? Без этого всего утверждать про 48 часов до атаки на Украину, пожалуй, несколько голословно.

И, да, скрыть подобные перемещения сил и техники сегодня невозможно. Когда #НАТО надо, Альянс прекраснейшим образом обнародует «секретные» спутниковые снимки. Тем более, что в настоящее время даже у гражданских аналитиков возможностей наблюдать за действиями российских войск уже намного больше, чем в 2014 году. Но прямо сейчас нет ничего нового, кроме громких слов официальных лиц американской администрации, да месячной (и более) давности снимков Maxar, где показаны всё те же Yelnya, Valyuki да Klintsy.

Отсюда логичный вопрос и #опрос.

View Poll: Война

PS Если кто из читателей и комментаторов предоставит «свежачок» из Космоса, датированный хотя бы февралём 2022 года, буду премного благодарен

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