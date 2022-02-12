Подросток утверждает, что призрак утонувшего ребенка попал на фото его машины

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12.02.2022, 9:38, Разное
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15-летний Трой Венс из Нью-Карлайла, штат Огайо, очень любил фотографировать и недавно он делал вечером на закате фотографии своего Форда на фоне небольшого озера.

Парень сделал несколько снимков машины спереди и сбоку, но когда позже начал рассматривать фотографии, то на одном из снимков прямо за лобовым стеклом он увидел отчетливое бледно-серое человеческое лицо.

Сейчас Трой уверен, что это лицо призрака, а точнее утонувшего в 90-х в озере мальчика.

На другом снимке Форда, сделанном в тот же вечер, никакого лица в этом месте не видно, так что это точно не физический предмет, просто похожий на лицо.

Также в этом месте по словам Троя вообще не было никаких посторонних предметов и возникновение лица не объяснить и парейдолией (зрительная иллюзия).

Трой был уверен, что заснял призрака и попробовал поискать в архивах новости о людях, погибших в этом месте. Он нашел заметку начала 90-х о мальчике, который утонул в этом озере.

Это событие очень сильно повлияло на жизнь Троя. Теперь он всюду возит с собой в автомобиле специальный приборчик spirit box, который может улавливать паранормальную активность на радиочастотах, подавляя посторонние шумы и выявляя так называемый “белый шум”, который исследователями аномальных явлений считается голосами призраков.

И это дало свои плоды. Однажды Трой услышал внутри автомобиля странное рычание, а потом чей-то неразборчивый шепот. Также Трой говорит, что видел мелькнувшую темную тень рядом с Фордом.

– Я не знаю, почему я привлекаю призраков. Может быть это как-то связано с самим мною, а может быть с моей машиной, – рассказывает Трой, – Я купил spirit box потому, что очень хотел связаться с тем утонувшим маленьким мальчиком, но пока он не вступает в контакт. Зато есть другие странные вещи, однажды тут даже внезапно резко запахло женскими духами.



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