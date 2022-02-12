NASA искажает реальный цвет Марса?

Известный виртуальный археолог Скотт Уоринг высказал уверенность, что NASA намеренно окрашивает марсианские снимки в «классические» красные цвета, которые привычны простым обывателям.

По мнению исследователя, приблизительно 40% фотоснимков Марса имеют ложные цвета. Иногда об этом предупреждают сами же ученые NASA. Уфолог задается вопросом, зачем?

Уоринг считает, что преобразование фотоснимков в неестественные красные цвета снижают резкость примерно на 15%, из-за чего трудно различаются детали. Кроме этого ложный цвет скрывает истинные цвета. Исследователь уверен, что NASA делает это намеренно, чтобы мы не могли различить на ней наличие минералов, воды, металлов, драгоценных камней или возможно существующие формы жизни.

В связи с вышесказанным, Уоринг извлек архивные снимки Марса, полученные аппаратами NASA, и вернул им, как он считает, нормальные цвета. При этом он обращает внимание на то, как стали лучше видны мельчайшие детали на снимках Красной планеты.