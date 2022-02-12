Стало известно о начале отъезда российских дипломатов с Украины

Дипломаты и сотрудники консульств РФ покидают Украину на фоне объявленной рядом стран эвакуации дипломатов из республики, сообщил информированный источник.

Источник сообщил, что, по заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию, об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство», передает РИА «Новости».

По его словам, «на фоне официально объявленной рядом западных стран эвакуации это наводит на мысль о том, что Москва решила пойти тем же путем».

«Кстати, на возможность такого сценария намекал (глава МИД России) Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с мининдел Великобритании Элизабет Трасс», – напомнил он.

Ранее Лавров допустил, что РФ может принять решение о временной эвакуации из дипмиссии неосновного персонала дипломатических учреждений. Вместе с тем пресс-атташе дипмиссии Денис Голенко заявлял, что посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме, решение о частичной эвакуации пока не принималось, но такой вопрос прорабатывается МИД.

В субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.

Президент США Джо Байден заявил, что РФ 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.

Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что РФ якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.