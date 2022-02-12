 

В Кремле указали на революционность Мюнхенской речи Путина

12.02.2022, 9:32, Новости дня
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Мюнхенская речь президента РФ Владимира Путина в 2007 году была революционна с точки зрения прямоты изложения насущных проблем, с видением будущего, хотя тогда никто не мог подумать, что к 2022 году страны скатятся к лексике времен холодной войны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «в 2007 году эта речь была достаточно революционна с точки зрения прямоты изложения насущных проблем и с точки зрения очень стройного логически и концентрированного изложения мировоззрения российской стороны по проблемам архитектуры современной безопасности и по тем проблемам, тем вызовам, которые нам всем предстоит в более усиленном виде почувствовать и с которыми предстоит столкнуться в ближайшем будущем и в среднесрочной перспективе», передает РИА «Новости».

«Наверное, тогда, когда Путин, обращаясь к гостям конференции, сказал, что, учитывая, что это конференция, я могу себе позволить говорить без излишнего политеса, не отвлекаясь на дипломатические условности и округлости, смысл был такой. И тогда, конечно, мы не могли себе представить, что в 2022 году, а точнее, это началось еще пару лет раньше, мы, по сути, в риторике – дипломатической, международной – скатимся на лексику времен «холодной» войны», – добавил он.

Представитель Кремля отметил, что на данный момент страны говорят о напряженности, разведении сил и готовящейся агрессии, но в 2007 году это было трудно себе представить.

«Но, наверное, то, что происходит сейчас, лишний раз подчеркивает правоту президента Путина. Путин говорил о разоруженческой проблематике, и, действительно, проблема ракет малой и средней дальности – это то, с чем мы живем сейчас, и то, что еще предстоит решать и нынешнему, и, наверное, будущему поколению дипломатов», – добавил Песков.

Именно в связи с этим он тогда говорил об ОБСЕ, превратившееся «в организацию, которую используют как инструмент в руках определенного круга государств с тем, чтобы разделить страны Европы на некий круг избранных и круг тех, кого нужно подвергнуть такому упражнению как демократизаторство».

«Ну, разве был не прав президент Путин? Разве был не прав? Это то, что составляет, наверное, квинтэссенцию тех проблем, с которыми мы сталкиваемся сейчас. Поэтому вот в этом плане я бы не сказал, что оно было внешнеполитически пророчеством, но это действительно было таким очень широким видением будущего той ситуации, в которой мы находились тогда, и что подтверждается сейчас», – резюмировал Песков.

Ранее сенатор Алексей Пушков объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД актуальность Мюнхенской речи Путина. До этого экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что президент РФ Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав, а ситуация в мире с тех пор еще больше обострилась.

Напомним, 10 февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.



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