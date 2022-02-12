Астрофизик Ави Леб: Скоро мы увидим НЛО

В интервью The Guardian скандально известный астрофизик Ави Леб (Avi Loeb) из Гарварда сказал, что, возможно, через несколько месяцев мы увидим первое достаточно подробное изображение, которое сможет стать неопровержимым доказательством того, что НЛО — это космические корабли пришельцев.

Именно Ави Леб утверждает, что необычный межзвездный объект Оумуамуа — космический корабль, который создан внеземным разумом.

В последние месяцы и годы Леб привлек большое внимание общественности своими уверенными утверждениями о существовании технологически продвинутых инопланетных цивилизаций. В прошлом году он основал проект «Галилео», целью которого является предоставление доказательств существования инопланетных технологий путем создания глобальной сети телескопов, камер и компьютеров, позволяющих исследовать НЛО.

В проекте «Галилео» Леба работает команда в более чем сотню ученых. По словам гарвардского профессора, этим летом первый телескоп проекта начнет работать с крыши обсерватории Гарвардского колледжа. Телескоп будет использовать инфракрасные камеры для круглосуточной видеосъемки неба и оснащен радиодатчиком, аудиодатчиком и магнитометром для обнаружения невидимых объектов. По словам Леба, компьютер будет использовать искусственный интеллект для анализа данных, игнорируя такие объекты, как птицы, дроны, самолеты и метеоры, и уделяя особое внимание любым объектам, «не созданным человеком». Таким образом, Ави Леб уверен, что проект представит широкой общественности неоспоримые доказательства существования НЛО.