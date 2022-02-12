 

Немецким экоактивистам удалось рассчитать биткоин, используя счеты

12.02.2022, 9:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Немецкие участники движения Fridays for Future сумели первыми в мире создать биткоин, не используя компьютеры. Все расчеты, необходимые для майнинга криптовалюты, эко-активисты произвели с помощью деревянных счет.

«Мы давно хотели создать свой биткоин, но громадные энергозатраты при производстве криптовалюты наносят вред экологии и несовместимы с целями нашей организации», — рассказала лидер немецкого Fridays for Future Лиза Ноебауэр.

В декабре 2021 года группе активистов пришла в голову идея: а что если все арифметические операции произвести без компьютеров? После серии экспериментов было установлено, что для майнинга вполне могут подойти обычные счеты.

Первоначально предложение было воспринято скептически, и даже с насмешкой. Однако, результат превзошел все ожидания: более 5 тысяч молодых немцев сумели за выходные рассчитать криптовалюту на деревянных счетах.

«Теперь мы обладатели единственного в мире экологически чистого биткоина!» — с гордостью сообщила Ноебауэр.

Fridays for Future планируют продать криптовалюту, а вырученные деньги инвестировать в производство счет из экологических материалов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Латвийские экспортеры приостановили поставки шпрот в Россию

19.02 / Это по-нашему — по-сталински!

28.01 / Котик нашел на кухне кошачью мяту и рассмешил весь интернет

04.10 / Мнение: Пандора

24.05 / Эксперт Романчук назвал задержание Протасевича в Минске громким сигналом для белорусской оппозиции

04.08 / Скандалы: Целевая аудитория

23.10 / Эксперт предупредил о мошеннической схеме с покупателями подержанных iPhone

26.04 / Мнение: Даже не думающий скрываться враг народа

15.10 / Поймать меня не получится! – Личное мнение

28.04 / Скандалы: «Русские дети избалованы сверх всякой меры»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика