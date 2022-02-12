Немецким экоактивистам удалось рассчитать биткоин, используя счеты

Немецкие участники движения Fridays for Future сумели первыми в мире создать биткоин, не используя компьютеры. Все расчеты, необходимые для майнинга криптовалюты, эко-активисты произвели с помощью деревянных счет.

«Мы давно хотели создать свой биткоин, но громадные энергозатраты при производстве криптовалюты наносят вред экологии и несовместимы с целями нашей организации», — рассказала лидер немецкого Fridays for Future Лиза Ноебауэр.

В декабре 2021 года группе активистов пришла в голову идея: а что если все арифметические операции произвести без компьютеров? После серии экспериментов было установлено, что для майнинга вполне могут подойти обычные счеты.

Первоначально предложение было воспринято скептически, и даже с насмешкой. Однако, результат превзошел все ожидания: более 5 тысяч молодых немцев сумели за выходные рассчитать криптовалюту на деревянных счетах.

«Теперь мы обладатели единственного в мире экологически чистого биткоина!» — с гордостью сообщила Ноебауэр.

Fridays for Future планируют продать криптовалюту, а вырученные деньги инвестировать в производство счет из экологических материалов.

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