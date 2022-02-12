Боевики на Донбассе в пятницу ранили украинского военного и начали субботу с обстрела из гранатометов

Как сообщают в штабе, вблизи Марьинки российские наемники задействовали беспилотник, с которого сбросили выстрел ВОГ-17.

В направлении Невельского боевики дважды открывали огонь из стрелкового оружия. В окрестностях Песков оккупанты дважды обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Широкиного наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов. Недалеко от Водяного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия.

“В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе устроили обстрел украинских позиций у населенного пункта Пески из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

“Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет”, – говорится в утренней сводке.

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Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

3 февраля 2022 года министр обороны Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается: за 21 день не погиб ни один украинский воин.

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