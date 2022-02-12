В Украине заразились коронавирусом 38 тыс. человек за сутки, из них 3 тыс. детей

Среди заболевших 3029 детей и 864 медработника.

Выздоровело 19 943 человека, 265 умерло, 3 753 было госпитализировано.

Днем ранее, 10 февраля за сутки выявили 41 229 новых случаев заболевания СOVID-19, 9 февраля – 41 694 новых случая заболевания, 8 февраля – 38 257 новых случаев.

За все время пандемии в Украине: заболело – 4 501 182 человек; выздоровело – 3 770 769 человек; летальных исходов – 102 668.

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По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в пятницу в Киеве (4229), Одесской (3670), Днепропетровской (2596) и Львовской (2351) областях.

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