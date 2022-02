Платиновая королева

В Соединенном Королевстве отмечают 70-летие пребывания на троне Елизаветы II.

В минувшем году Ее Величество королева Великобритании Елизавета II вежливо отклонила предложение принять звание «Старушки года» (The Oldie of the Year Awards), которое присуждает журнал для пожилых The Oldie. Но уже в прошлое воскресенье она стала первым в истории страны монархом, процарствовавшим 70 лет.

Елизавета II. Фото: Chris Jackson / Buckingham Palace via Getty Images

Годовщина восшествия на престол всегда была для Елизаветы днем «смешанных эмоций», отмечают наблюдатели. Для молодой женщины, неожиданно ставшей королевой в 25 лет, дата навсегда связана с ранней смертью ее любимого отца, Георга VI, ушедшего в 56 лет. В этот раз Елизавета впервые встречает годовщину вдовой. Своего возлюбленного супруга Филиппа принца Эдинбургского, ее «силу и опору» на протяжении 73 лет, ушедшего в прошлом апреле, она вспоминает в каждой большой речи.

Торжества будут позже. С февраля по март состоятся салюты, концерты, парады и пиры. Продолжается высадка деревьев в рамках инициативы королевы «Зеленый полог» (уже посажено около 60 000 деревьев). В центре Лондона пройдет «Река надежды» из 200 шелковых флагов, украшенных изображениями надежды, сделанных по эскизам детских рисунков. В мае состоится несколько представлений с участием артистов и пятисот лошадей, которые покажут историю страны от Елизаветы I Тюдор до Елизаветы II Виндзор.

Объявлен общенациональный конкурс на лучший рецепт Платинового пудинга, «которым будут наслаждаться на Больших юбилейных обедах и последующие поколения» — предвкушает «Таймс», и «который, возможно, надолго засорит наше десертное меню», язвит колумнист «Файнэншл таймс», вспоминая, как перед коронацией в 1953 году был придуман «коронационный цыпленок» с майонезным соусом и карри.

Основные «платиновые» торжества пройдут в начале лета. Уже двести лет британские монархи официально празднуют свои дни рождения в сезон, который спасает от причуд местной погоды. В этом году жители Британских островов получат не один, а два дополнительных выходных. Со 2 по 5 июня запланированы военные парады, благодарственные молебны и службы, скачки в Эпсоме, концерт мировых звезд в Букингемском дворце и Большой юбилейный обед. Ожидается, что в Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии пройдет более 200 000 вечеринок и празднований и что Национальный день благодарности побьет рекорд, собрав более десяти млн человек на уличные вечеринки и юбилейные обеды. Для публики будут открыты дворцы в Сандрингеме и Балморале. И так далее и тому подобное…

Британцы любят и уважают свою королеву. 83 процента жителей считает, что она справляется со своей работой очень хорошо или довольно хорошо.

С 1952 года, когда она приняла корону, она исполняет свои обязанности «с высшим отличием», как считает «Файнэншл таймс», и даже левая пресса не отрицает достоинства и самоотверженности, с которыми она выполняет свою роль. Сохраняя пышность ритуала, она стала образцом служения, терпимости и даже бережливости.

Фото: Bettmann / Getty Images

Но вслед за праздником снова настанут будни.

В этом году состоятся выборы в законодательное собрание Северной Ирландии, и существует большая вероятность, что Шинн Фейн, крупнейшая республиканская партия, получит пост первого министра. Это будет знаменательный момент и, как предсказывает серьезная пресса, точка острой нестабильности: партия, которую долгое время считали политическим крылом Ирландской республиканской армии, займет высший политический пост в юрисдикции, которую она стремится отделить от Британии.

На осень намечено рассмотрение в США гражданского иска против второго сына королевы, шестидесятиоднолетнего герцога Йоркского Эндрю о сексуальном преступлении. Недавно Елизавета приняла трудное решение лишить его королевского покровительства и права официального использования титула «Его королевское высочество», чтобы отделить монархию от судебного дела. Принц Эндрю отрицает все обвинения.

На горизонте публикация мемуаров одного из ее внуков, уехавшего жить в Америку, словоохотливого герцога Сассекского Гарри. Она запланирована на осень.

В ноябре 2022-го на Netflix выйдет пятый сезон сериала «Корона» об одном из самых мучительных моментов ее жизни — распаде семьи старшего сына, принца Уэльского и принцессы Дианы и ее трагической гибели.

Отношения королевы с нынешним премьер-министром Борисом Джонсоном тоже не слишком гладкие. Он уже дважды вынужден был официально просить у нее прощения. В 2019 году после того, как Верховный суд постановил, что он незаконно попросил ее объявить пророгацию (перерыв в работе) парламента. И совсем недавно — за вечеринки на Даунинг-стрит, мало того что устроенные во время жесткого локдауна, так еще во время траура, накануне похорон принца Филиппа.

Впрочем, Елизавета пережила уже 14 премьеров.

За 70 лет мир изменился до неузнаваемости. Она руководила распадом империи, укреплением Содружества и преобразованием института монархии.

Она согласилась с исключительно церемониальной ролью монарха, никогда не давала интервью СМИ, ограничиваясь короткими телеобращениями на Рождество. Ее редкие политические выступления почти всегда были вдохновляющими.

Перед референдумом о независимости Шотландии в 2014 году она призвала людей «очень хорошо подумать о будущем» (и этого хватило, чтобы потом обсуждали, а не слишком ли многое она себе позволила).

«Конечно, ужасно, что мы должны заставлять женщину в таком почтенном возрасте очень тяжело работать, но это как раз тот случай, когда выбора нет, — объясняет мне лейбористка со стажем, вовсе не монархистка. — Вся суть монархии в том, что мы не выбираем их, а они не выбирают своей судьбы. Пусть работает, сколько хватит у нее сил».

Елизавета гуляет с одним из своих корги. 1940 год. Фото: Hulton-Deutsch/Hulton-Deutsch Collection/Corbis via Getty Images

И хотя в целом Елизавета II, как ни удивительно, выглядит вполне еще работоспособной, она начала подготовку к передаче власти. В недавнем послании к нации королева написала: «Я по-прежнему бесконечно благодарна за преданность и привязанность, которые вы продолжаете оказывать мне. И когда в свое время мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле ту же поддержку, что и мне; и это мое искреннее желание, чтобы, когда придет время, Камилла стала королевой-консорт и продолжила свою верную службу».

Согласно традиции, жена короля автоматически становится королевой-консортом (кстати, мужчины, состоящие в браке с британским монархом, не становятся королями: не был королем ни Альберт, муж королевы Виктории, ни муж самой Елизаветы Филипп). Правда, королева-консорт, будучи женой правящего короля, формально не разделяет полномочий супруга.

Когда Камилла Паркер Боулз, ставшая герцогиней Корнуэльской, вышла замуж за принца Уэльского в 2005 году, двор полагал, что она будет носить титул Ее Королевского Высочества принцессы-консорта. Герцогиня Корнуэльская была непопулярна из-за ее отношений с Чарльзом, когда он еще был женат на народной любимице Диане, принцессе Уэльской (пара разъехалась в 1992 году и официально разведена в 1996-м).

Но со временем многое изменилось, и общественное мнение постепенно стало более благосклонным к Камилле, ее популярность медленно, но растет. Правда, сам Чарльз по-прежнему уступает в этом вопросе и своему сыну Уильяму, и его жене Кэтрин (герцогам Кэмбриджским), однако, как уже было сказано, тут выбирать не приходится. И как говорят эксперты, королева Елизавета сделала все необходимое, чтобы переход, когда придет время, «был как можно более плавным и беспроблемным». А для Камиллы Паркер Боулз, считает бывший королевский корреспондент Би-би-си, «путь от третьего лица в браке до королевы в ожидании короля завершен». Решение о титуле поддержал 41 процент опрошенных, против — 10, сообщает YouCov.

Британцы мечтают, чтобы их королева обошла европейский рекорд на троне, который до сих пор принадлежит французам — «Королю-Солнце» Людовику XIV, правившему 72 года. А что потом? «Мы надеемся и верим, — написала недавно «Таймс», — что поиски более драгоценного металла для чествования такой драгоценной женщины будут продолжаться и дальше».

Евгения Диллендорф, Собственный корреспондент «Новой» в Великобритании

—