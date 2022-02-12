Зеленский подал в суд ООН заявление о харрасменте из-за слов Путина о красавице

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего российского коллегу в сексуальных домогательствах из-за сказанных во время пресс-конференции слов «нравится, не нравится – терпи, моя красавица». Зеленский требует, чтобы суд ООН отстранил Путина от должности.

В последнее время в мире растёт число обращений в суд в связи с харрасментом, в том числе со стороны высокопоставленных бизнесменов и политиков. С такими обвинениями столкнулись Билл Гейтс и Кевин Спейси, Сильвио Берлускони и Рудольф Джулиани, а также множество менее известных личностей по всему миру. В большинстве случаев подозреваемые в домогательствах уходили в отставку ещё до завершения судебного разбирательства. Как считают опрошенные ИА «Панорама» международные эксперты, Владимир Путин может досрочно покинуть свой пост в связи с обвинениями Зеленского.

«Называть президента Украины красавицей – совершенно недопустимо. Зеленский не является женщиной и не очень-то красив, а гомосексуализм находится в России под запретом. Таким образом, Путин не только домогался своего коллеги, но и нарушил российское законодательство, в связи с чем не должен более занимать пост президента. Мы требуем суд ООН отправить его в отставку, а также обязать выплатить компенсацию в пользу президента Украины по иску о защите чести и достоинства», – сказал в суде представитель Зеленского Марк Фейгин.

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