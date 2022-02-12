 

Эксперт Габов раскрыл цель масштабной провокационной кампании США против России

12.02.2022, 8:48, Разное
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Президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину из-за возможности “военного вторжения” России. Аналогичное заявление сделал и Госдепартамент Соединенных Штатов. Все эти слова – часть провокационной кампании, направленной против РФ, считает Никита Габов.

По мнению эксперта, Байден лишь транслирует волю оружейного лобби. При этом слабая политическая власть на Украине может развязать новый кровавый сценарий в Донбассе, как это было с Грузией, заметил общественный деятель. “Очевидно, что, когда украинцы начнут убивать украинцев оружием США, Россия введет миротворцев и будет стоять на соблюдении Минских соглашений, которые были приняты всеми участниками конфликта”, – сказал член Экспертного совета Общероссийского движения “Сильная Россия” в беседе с “Дни.ру”.

Соединенные Штаты ожидают, что именно так и поступит РФ, поэтому приготовили новые санкции, объяснил Габов. Однако, по его словам, мир изменился, Россия и Китай в союзе со странами, которые ставят свои интересы выше “плебейского авторитета” нынешней администрации США, спокойно преодолеют новые угрозы.

Эксперт понимает: Вашингтон рассчитывает на то, что Россия отключит Европу от газа и тем самым освободит рынок для США. Но такой сценарий не реалистичен, поэтому Штаты снова сделают шаг к потере собственного влияния в мировом сообществе, считает собеседник.

“Все страны независимы, и каждое государство всегда будет желать скинуть оковы американского режима. Полагаю, и на Украине народ рано или поздно скинет американских генерал-губернаторов из клуба веселых и находчивых и наконец вернет себе статус государства независимого”, – высказался эксперт.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о подготовке Украины к полномасштабной войне. По его словам, ВСУ, снабженные вооружениями США и других стран НАТО, готовят провокацию на линии разграничения в Донбассе.



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