 

Стало известно, кто заменит Маслякова на играх КВН

12.02.2022, 8:46, Новости дня
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Александра Маслякова в роли ведущего КВН на время его болезни заменят несколько человек, среди них – актер и шоумен Дмитрий Нагиев.

«Александра Васильевича заменить невозможно! На время его болезни его заменит несколько ведущих. А я – первый из них», – цитирует РИА «Новости» Нагиева.

Ранее в СМИ сообщалось, что актер заменит Маслякова в роли ведущего КВН и проведет игры 1/8 финала. Позднее эта информация была подтверждена в официальном Instagram КВН.

По словам сына Маслякова, кроме Дмитрия Нагиева, временными ведущими КВН станут Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант и актер Андрей Бурковский.

«Александр Васильевич пока лечится. Поскольку сроки его лечения до конца не известны, было принято решение, чтобы пять ведущих подменили его в пяти играх 1/8 финала КВН», – цитирует ТАСС Маслякова-младшего. Кто станет пятым ведущим, он не уточнил.

Напомним, телеведущий Александр Масляков не сможет присутствовать на первых играх нового сезона «Клуба веселых и находчивых» (КВН) из-за того, что заболел коронавирусом.

Он отметил, что КВН не может остаться без ведущего, поэтому на первых играх на его роль станут приглашать известных кавээнщиков и людей, «не чужих нашей игре, передаче».



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