Москвичам предсказали «благостную» погоду

Очень теплая погода будет сохраняться в Москве в ближайшие пять дней, солнце будет высоким, что создаст «благостное настроение», сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Макарова рассказала, что столичный регион остается под влиянием «теплых воздушных масс, которые приходят к нам с Атлантики», температура в ближайшие пять дней будет на восемь градусов выше нормы, передает ТАСС.

«Будет продолжительный теплый период. Солнце уже высокое, и оно будет создавать такое благостное настроение», – добавила она.

Вместе с тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд завил, что весенняя погода прогнозируется на всей территории Европейской РФ в понедельник 14 февраля, температура в Москве и Санкт-Петербурге будет на восемь и девять градусов выше нормы соответственно, передает РИА «Новости».

В понедельник, 14 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями, причем «солнца будет много».

«Природа проявляет великодушие и дарит свою валентинку», – добавил Вильфанд.

Он подчеркнул, что погода будет соответствовать концу марта, а не середине февраля.

По данным Гидрометцентра, в субботу днем в Москве прогнозируется от минус двух до нуля градусов, в воскресенье – от нуля до двух градусов тепла, в понедельник – один-три градуса тепла, во вторник и среду – от минус двух до плюс трех градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД, что в 2022 году метеорологическая весна наступит раньше.