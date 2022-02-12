Зацикленный на истории Путин топил Макрона во время переговоров – Reuters

Переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона состоялись в понедельник, 7 февраля. Политики общались на протяжении пяти часов. Как сообщалось общественности ранее, главы двух государств обсуждали ситуацию вокруг Украины и предложения Москвы по гарантиям безопасности.

В пятницу Reuters, ссылаясь на свои источники в окружении французского лидера, сообщил, что в течение пяти часов президент России “переписывал историю” за последние 25 лет и “топил” Макрона в длинных монологах. Агентство отмечает, что президент Франции пытался обращать внимание Путина на сегодняшние события.

Собеседник Reuters рассказал, что российский лидер говорил о нарушении Североатлантическим альянсом обязательства от 1997 года (тогда НАТО пообещало не расширяться на восток). Также президент РФ обсудил с французским коллегой события, которые произошли на Украине восемь лет назад, отметив, что тогда в стране произошел государственный переворот. Об этом пишет “Общественная служба новостей”.

После встречи, состоявшейся в Москве, Макрон якобы признался своему окружению, что был поражен зацикленностью Путина на истории и его жесткостью. Мол, российский лидер изменился за последние три года.

Ранее британская газета Daily Mail узнала, что во время переговоров Эммануэль Макрон сделал Владимиру Путину несколько предложений, которые не были согласованы с НАТО. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.