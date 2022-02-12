Что будет с кредитами и вкладами после повышения ключевой ставки до 9,5%

Центральный Банк (ЦБ) России повысил ключевую ставку до 9,5% годовых. Таким образом регулятор стимулирует граждан хранить денежные средства, выравнивает соотношение спроса и предложения в российской экономике, а значит, пытается снизить инфляцию.

Плюсы в этой новости найдут те граждане, которые решили открыть вклад сейчас, ведь ставки уже достигают 10%. Россияне, собравшиеся брать деньги сегодня, напротив, могут быть разочарованы, поскольку выросли ставки по кредитам. Однако те, кто успел получить кредит в 2020-м или в начале 2021-го, можно сказать, оказались в плюсе, поскольку отдают кредит по низким ставкам.

Кстати, для рубля повышение ставки – тоже положительное событие, ведь из-за этого повышается спрос на российскую валюту. Инвесторы продают валюты стран с нулевыми ставками и приобретают ценные бумаги тех, чьи ставки высоки. Уже год рубль демонстрирует стабильность по отношению к доллару и евро.

Ранее в Центробанке призвали ограничить малоимущих россиян во вкладах. Заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин рассказывал, что Банк России предлагает установить для них таких граждан лимит депозита в 100 тысяч рублей. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.