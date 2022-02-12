 

Козак: Три участника «нормандского формата» не готовы выполнять Минские соглашения

12.02.2022, 7:54, Новости дня
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Киев саботирует выполнение минских соглашений, переговоры накануне были безрезультатными: ясно, чего стоят заявления Украины, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«Это действительно так (Киев саботирует выполнение «Минска-2» –прим.ВЗГЛЯД), этот саботаж происходит в течение восьми лет. Вчера просто состоялось такое знаковое совещание в нормандском формате, которое, как я вчера заявил, закончилось без результата», – цитирует РИА «Новости» Козака.

«Но отрицательный результат тоже результат: Появилась полная ясность относительно того, чего стоят все заявления различных политиков и партнеров по нормандскому формату и их приверженности минским соглашениям», – добавил он.

По его словам, встреча политсоветников «нормандского формата» в Берлине показала, что три из четырех его участников не готовы выполнять Минские соглашения.

«Стало ясно, что все эти годы, семь лет – через два дня будет семь лет минскому комплексу мер – вели игру. Оказалось, что три из четырех участников «нормандского» формата не готовы выполнять Минские соглашения. Даже упоминания самих положений – мы предлагали процитировать… коллеги нам сказали, что это невозможно», – отметил Козак.

Также Козак заявил, что США распространили инструкцию странам НАТО о затягивании переговоров по Донбассу.

«Коллеги почему-то думают, что время работает на них и нужно максимально затягивать переговоры. Более того, от наших друзей в одной из стран НАТО мы получили документ – инструкцию Госдепартамента США всем странам – членам НАТО о том, каким образом вести переговоры с Россией относительно урегулирования конфликта и выполнения Минских соглашений. Это инструкция как заводить все переговоры в тупик», – приводит ТАСС слова Козака.

Он отметил, что «Украина манипулирует Германией и Францией, а Германия и Франция с удовольствием поддаются на эти манипуляции».

«Поддерживают все те идеи и предложения, абсурдные абсолютно, любой ценой, даже попадая в абсолютно глупое положение… Пытаются ускользнуть, для того чтобы не выполнять свои обязательства», – отметил Козак, добавив, что это вызывает сожаление Москвы.

Напомним, переговоры политсоветников «нормандской четверки» продлились почти девять часов. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что переговоры «закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах».

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Франции, Германии, США, Великобритании вместо ультиматумов Москве следует побудить Украину полностью выполнять Минские соглашения.

Как отметил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, «оптимизм президента Франции после визитов в Москву и Киев не оправдался. Европейцам и США невыгодно выполнение Минских соглашений».

Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он говорил, что на встрече в Берлине стороны постараются найти развязки по всем проблемам, которые «в течение семи лет (оказались) не разрешены».



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