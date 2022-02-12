Мужчина в Москве выпрыгнул с 13-го этажа с криком «За ВДВ!»

На севере Москвы пьяный уроженец Курской области выпрыгнул из окна квартиры 13-го этажа с криком «За ВДВ!», после падения в сугроб мужчина сидел на асфальте и жаловался на боль в ноге, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник пояснил, что все случилось накануне: жительница Москвы, вернувшись с мужем из магазина, поужинала вместе с ним, после чего у пары возник конфликт из-за того, что муж пил алкоголь, передает РИА «Новости».

Женщина, обидевшись на мужа, ушла в другую комнату и вскоре услышала звук открывающегося окна и крик супруга: «За ВДВ!»

«Женщина глянула вниз, увидела своего мужа лежащим в сугробе. Она спустилась вниз, обнаружила его сидящим на асфальте. Жене он сообщил, что у него болит нога», – сказал источник.

Он добавил, что позднее мужчина был госпитализирован с травмами, несколькими переломами и ссадинами, а позднее впал в кому. Сейчас он в тяжелом состоянии в Боткинской больнице.

Ранее сообщалось, что девушка в Москве выпрыгнула с четвертого этажа, спасаясь от насильника, тот нагнал ее и попытался убить.