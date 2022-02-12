Минздрав одобрил замену речевых процессоров для детей на региональном уровне

Для детей из Ростовской обоасти стала доступна замена речевых процессоров благодаря обращению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной в Минздрав в ходе региональной недели депутатов.

Недавно в Ростовской области стала доступной замена речевых процессоров для детей с кохлеарной имплантацией за счет средств ОМС, однако возник риск невозможности оказывать эту услугу в Ростове. Один из пунктов новых клинических рекомендаций определил, что замену речевого процессора можно осуществлять только в медицинских учреждениях, подведомственных федеральным органам власти. Депутат новой волны оперативно направила запрос в Министерство здравоохранения РФ, и в клинические рекомендации внесли изменения. «Пусть для кого-то эта победа – маленькая, а для меня и родителей детей с инвалидностью она очень даже большая. Работаем дальше!» – поделилась она на своей странице в Instagram.

Отмечается, что в этот период депутаты новой волны показали себя как эффективные законодатели, заботящиеся о конкретных социальных группах и выполняющие данные избирателям обещания, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД релизе Экспертного института социальных исследований.

Так, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева вместе с волонтерами помогла нуждающейся семье из Екатеринбурга. К ней обратилась Ольга Высокинская, получившая инвалидность и вместе с сыном оставшаяся практически без средств к существованию. Помощь не заставила себя долго ждать: волонтеры привезли нуждающейся семье продукты и комплект бытовых принадлежностей. Кроме этого, Жанна Рябцева помогла женщине с оформлением документов на получение денежных средств по инвалидности. Депутат обратилась в уполномоченные органы и проконтролировала, чтобы пенсия пришла заявителю в установленные законом сроки.

А первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич привез и передал в Эртильскую межпоселенческую библиотеку в Воронежской области компьютеры. С просьбой помочь в решении проблемы нехватки компьютерной техники к депутату обратился коллектив библиотеки. При содействии депутата первую партию компьютеров для библиотеки бесплатно передала госкорпорация «Росатом», а вторая будет доставлена в ближайшее время. В Эртильском районе Игорь Кастюкевич также посетил социальные объекты, принял во внимание существующие проблемы и обещал подумать над вариантами их решения. Среди таких проблем – необходимость ремонта спортзала в средней школе №1 и потребность в спортивном инвентаре.

Кроме того, член комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Андрей Гимбатов на региональной неделе уделил пристальное внимание школе №56 в Волгограде, где вечером 5 февраля вспыхнул пожар. Он взял на себя оперативное восстановление второго этажа здания. 10 февраля депутат лично проконтролировал ход восстановительных работ и покрасил одну из стен школьного коридора. Еще одно доброе дело Андрей Гимбатов совершил в ходе посещения Волгоградского областного клинического перинатального центра №2. Депутат подарил центру навес для служебного транспорта, который будет защищать автопарк медицинского учреждения от неблагоприятных погодных условий.

Региональная неделя дала депутатам новой волны возможность погрузиться в общение с избирателями и помочь им в решении накопившихся проблем. Реальные полезные дела, забота о конкретных социальных группах и защита интересов граждан на деле, а не на словах характеризуют работу депутатов новой волны в Госдуме восьмого созыва.