Москва и Вашингтон согласовали телефонный разговор Путина и Байдена

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден по инициативе американской стороны в субботу планируют провести телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным», – приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Песков подчеркнул, что «запросу предшествовало письменное обращение американской стороны». Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что разговор президентов РФ и США планируется провести в субботу вечером по московскому времени. Позже представитель Белого дома сообщил, что беседа президентов США и РФ состоится в субботу утром по вашингтонскому времени (во второй половине дня мск). При этом, по версии американской стороны, «Россия предложила провести телефонный разговор в понедельник», а «Белый дом сделал встречное предложение насчет субботы, они согласились».

Напомним, в среду посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что новые контакты РФ и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет. В свою очередь постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон не исключает проведения очередных переговоров между президентами РФ и США, но это должно произойти «при правильных обстоятельствах».

Путин и Байден последний раз говорили по телефону в конце прошлого года. До этого, 7 декабря, у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве лидеров государств прошла в Женеве в июне 2021 года.