Стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины

Соединенные Штаты в субботу объявят об эвакуации сотрудников американского посольства на Украине, сообщило Associated Press.

Информацию об этом передает ТАСС.

Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что РФ якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» РФ на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.

26 января посольство США в Киеве призвало американских граждан подумать о выезде с Украины «сейчас» из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности. Двумя днями Госдеп США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу. В Госдепе также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут эвакуировать американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами при помощи гражданских авиарейсов.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Госдепартаменте заявил, что рекомендации американским гражданам покинуть Украину не означают, что администрация Джо Байдена уверена в том, что РФ начнет предполагаемое «вторжение». Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепартамента США «чрезмерной реакцией». Позже Зеленский не исключил, что Вашингтон может целенаправленно преувеличивать «угрозу».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований РФ по гарантиям безопасности.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.