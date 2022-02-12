США, ЕС, Британия, Канада согласовали единый пакет санкций против России

Соединенные Штаты, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить РФ на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы, сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

По словам помощника президента США по нацбезопасности, в Вашингтоне и Брюсселе «готовы решительно ответить вместе с нашими союзниками и партнерами, если РФ предпримет военные действия». «Наш ответ будет включать жесткие экономические санкции. Одинаковые пакеты будут введены Евросоюзом, Великобританией, Канадой и другими странами», – приводит слова Салливана ТАСС.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил по видеосвязи с главой аппарата председателя Еврокомиссии Бьорном Зайбертом ситуацию вокруг Украины. «Они согласовывали детали потенциального трансатлантического ответа [в случае «вторжения» России], включающего как финансовые санкции, так и меры экспортного контроля», – сообщили в пресс-службе Белого дома.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел разговор с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем, в ходе которого обсудил ситуацию с безопасностью и антироссийские санкции. По словам главы МИД Украины, Боррель «подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов». Кулеба поблагодарил Евросоюз «за жесткую позицию и готовность к решительным действиям».

Между тем, как информирует Reuters со ссылкой на официальных лиц США и ЕС, отключение РФ от системы SWIFT не войдет в итоговый пакет санкций. По данным трех его источников, вариант с отключением от SWIFT в качестве возможной ограничительной меры перестали активно рассматривать после получения возражений со стороны стран Европы.

Как в свою очередь отмечает Bloomberg, новые рестрикции в отношении таких финансовых организаций, как ВТБ или Сбербанк, будут сопровождаться определенными исключениями, чтобы снизить ущерб для американских и европейских компаний.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что РФ якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» РФ на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований РФ по гарантиям безопасности.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.