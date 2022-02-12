 

Жителей Украины призвали выйти на бессрочную акцию протеста

12.02.2022, 7:08, Новости дня
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Основатель телеканала «НАШ», экс-депутат Рады Евгений Мураев, против которого в пятницу на Украине были введены санкции, сообщил о начале бессрочных протестов с 14 февраля.

«То, что прозвучало на СНБО, – это закрытие телеканала «НАШ», а это значит, что мы переходим к бессрочным протестам. Это означает, что мы будем пока в интернете, но с понедельника (14 февраля) переходим к бессрочным протестам», – приводит ТАСС слова Мураева, сказанные политиком собравшимся в Киеве на митинг в поддержку телеканала.

Тем временем укераинское издание «Страна» сообщило, что украинский телеканал «НАШ», в отношении которого в пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции, начали отключать в кабельных сетях. При этом «НАШ» продолжил вещание на видеохостинге YouTube, где у телеканала более 1,1 млн подписчиков.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении санкций в отношении телеканала «НАШ». Телеканал «НАШ» принадлежал семье украинского политика Евгения Мураева, который в 2012–2019 годах был депутатом Рады. В 2012 году он был избран от Партии регионов, а в 2014 году – от «Оппозиционного блока». В 2021 году Мураев передал управление каналом его сотрудникам. Политик назвал санкции преступлением. «Мы будем бороться», – сообщил Мураев в эфире телеканала. Он добавил, что в ближайшее время будет обсуждать с командой план действий.

Напомним, в декабре 2021 года на Украине отказались от выпуска газеты «Аргументы и факты». В августе Зеленский подписал указ о блокировке доступа к веб-ресурсам Ростелекома, газет «Московский комсомолец», «Ведомости», «Версия», ИА ANNA-NEWS и других СМИ. В том же месяце Зеленский ввел санкции против украинского издания «Страна.ua». В марте на Украине заблокировали российской новостной агрегатор «СМИ2», руководство которого в ответ обвинило Киев в нарушении свободы слова. В феврале из-за санкций Зеленского прекратили эфирное вещание каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK. В ЕС заявили, что усилия Украины по «защите от дезинформации» являются законными.

Президент Владимир Путин указывал, что закрытие каналов является проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова. В МИД РФ обращали внимание на тяжелую ситуацию с ущемлением свободы СМИ на Украине, «где журналисты систематически подвергаются гонениям за осуществление своей профессиональной деятельности, законодательно закрепляются дискриминация СМИ и цензура».



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