 

В США собрались ввести санкции против Белоруссии за содействие России

12.02.2022, 7:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американский сенатор Джеймс Лэнкфорд внес в верхнюю палату Конгресса США законопроект о санкциях против Белоруссии или любой другой страны, которая, по мнению Вашингтона, будет содействовать «российской агрессии» против Украины, сообщила пресс-служба законодателя.

«Сенатор Лэнкфорд представил законопроект «Об ответственности Белоруссии за агрессию», направленный на то, чтобы удержать Белоруссию от того, чтобы она разрешала РФ использовать свою территорию для осуществления вторжения на Украину. Законопроект Лэнкфорда предполагает санкции против Белоруссии или любой другой страны, которая содействует продолжающейся и необоснованной агрессии РФ в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины», – приводит текст сообщения ТАСС.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока турецкой АЭС «Аккую»

07.11 / Первая страна ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей

14.12 / Стало известно, когда компания Apple выпустит принципиально новый iPhone

06.09 / Инвестиции нефтяников в производство пластмасс могут оказаться тщетными — мир начинает «войну против пластика»

11.07 / В Украине за сутки подтвердили 290 случаев COVID-19

18.04 / Чехия решила вынести инцидент в Врбетице на обсуждение НАТО

29.08 / Трамп назвал Байдена «худшим кандидатом» от Демократической партии

10.07 / Госдепартамент одобрил продажу 105 истребителей F-35 Японии

13.07 / Экс-главу “минздрава” Крыма суд в Киеве приговорил к 10 годам лишения свободы

29.07 / ВШЭ выпустила доклад после высказывания Гусейнова о теракте на Дубровке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика