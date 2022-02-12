В США собрались ввести санкции против Белоруссии за содействие России

Американский сенатор Джеймс Лэнкфорд внес в верхнюю палату Конгресса США законопроект о санкциях против Белоруссии или любой другой страны, которая, по мнению Вашингтона, будет содействовать «российской агрессии» против Украины, сообщила пресс-служба законодателя.

«Сенатор Лэнкфорд представил законопроект «Об ответственности Белоруссии за агрессию», направленный на то, чтобы удержать Белоруссию от того, чтобы она разрешала РФ использовать свою территорию для осуществления вторжения на Украину. Законопроект Лэнкфорда предполагает санкции против Белоруссии или любой другой страны, которая содействует продолжающейся и необоснованной агрессии РФ в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины», – приводит текст сообщения ТАСС.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.