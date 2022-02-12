В США мужчина ранил пятерых полицейских в ходе перестрелки

В штате Аризона пятеро полицейских пострадали в ходе стрельбы в местном городе Финикс, подозреваемый заблокировал проход в одном из зданий, сообщают местные СМИ.

Происшествие случилось после прибытия полиции на вызов о стрельбе в одном из домов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox 10.

Подозреваемый открыл огонь по правоохранителям, некоторые из них получили огнестрельные ранения, когда пытались перенести ребенка из дома, где происходили эти события.

Сейчас проводится операция по задержанию злоумышленника.

Ранее в феврале в результате стрельбы в кальянной возле Политехнического университета штата Вирджиния в США погиб один человек.