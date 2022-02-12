 

В Британии выразили готовность выслушать опасения РФ в сфере безопасности

12.02.2022, 6:24, Новости дня
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В ходе встречи с главой Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым в Москве начальник штаба обороны Британии Тони Радакин заявил, что готов выслушать опасения РФ в сфере европейской безопасности.

«Я уверен, что у нас будет благоразумный разговор на основе уважения обеспокоенностей в сфере безопасности каждой из сторон и признания ответственности [за мир], которую мы несем», – сказал Радакин в интервью The Times, передает ТАСС.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл с официальным визитом в Москву для переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Политики перед встречей возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. 



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